Jung Kook BTS Akan Tampil di '2023 MTV Europe Music Awards'

SINAR HARAPAN - MTV EMA baru saja mengonfirmasi bahwa Jung Kook BTS akan bergabung dan tampil pada ajang penghargaan tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, anggota termuda BTS ini dinominasikan untuk 3 kategori sekaligus, yaitu 'Best K-Pop', 'Biggest Fans', dan 'Best Song' untuk lagunya yang berjudul 'Seven' feat. Latto.

'Seven' bahkan berhasil menggaet posisi No. 1 di tangga lagu Billboard 100.

Dilansir dari Billboard, artis lain yang juga akan tampil di antaranya The Kid LAROI, Anne-Marie, Coi Leray, David Guetta, Manuel Turizo, Ozuna, Rema, Renee Rapp, Sabrina Carpenter, dan Thirty Seconds to Mars.

Seperti Jung Kook, artis-artis tersebut juga berhasil mendapatkan nominasi.

Sebut saja Rema yang dinominasikan untuk kategori 'Best Song', 'Best Collaboration', dan 'Best Afrobeats' untuk lagunya yang berjudul 'Calm Down' feat. Selena Gomez.

Selain itu, Thirty Seconds to Mars telah memenangkan 9 penghargaan EMA.

Ini pencapaian yang melampaui semua artis yang akan tampil tahun ini.

Kemudian ada juga David Guetta, yang lahir di Paris sebagai kota tempat acara ini berlangsung, dan sudah memenangkan 6 penghargaan EMA.

Sebelumnya, Jung Kook sudah pernah tampil di ajang ini bersama para member BTS lainnya.

Namun, ini akan menjadi penampilan pertamanya sebagai artis solo di panggung bergengsi tersebut.