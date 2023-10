Hebohkan Penggemar, Na PD Keceplosan Bocorkan Spoiler tentang Dino SEVENTEEN

SINAR HARAPAN - Na Yeong Seok yang akrab disapa Na PD adalah salah satu produser sekaligus sutradara yang terkenal dengan berbagai variety show yang hit di Korea Selatan.

Di antaranya sebut saja '2 Days & 1 Night', 'New Journey to the West', 'Grandpas Over Flowers', 'Three Meals a Day', 'Youn's Kitchen', dan 'Youn's Stay'.

Pada bulan Mei lalu, Na PD mengundang grup idol SEVENTEEN ke 'The Game Caterers', yang tayang di kanal YouTube Channel Fullmoon garapannya.

Terdiri atas 3 episode, acara tersebut menunjukkan betapa ambisiusnya SEVENTEEN untuk memenangkan permainan.

Di penghujung acara, SEVENTEEN berkesempatan menuliskan 6 permintaan di secarik kertas, yang kemudian diundi bersamaan dengan 60 kertas kosong.

Meskipun kemungkinannya hanya 6:60, DK berhasil mendapatkan kertas yang berisi permintaan bahwa mereka akan tampil di 'Youth Over Flowers', variety show andalan Na PD, edisi khusus SEVENTEEN.

Hasil tak terduga ini disambut meriah oleh para member SEVENTEEN, sementara Na PD dan para kru tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka.

Pasalnya, 'Youth Over Flowers' merupakan acara travel, yang mana para peserta diculik untuk perjalanan spontan.

Sontak saja Na PD shock, membayangkan betapa besarnya biaya produksi untuk memfasilitasi ke-13 member SEVENTEEN.

Para 8 September 2023 lalu, SEVENTEEN baru saja kembali dari Tokyo setelah merampungkan konser di Tokyo Dome yang berlangsung selama 2 hari, pada 6-7 September 2023.

Namun, baru saja tiba di bandara, para member sudah terlihat mengenakan mikrofon di kaus, dan Woozi terlihat memegang GoPro.