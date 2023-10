Menakjubkan, Observatorium Eropa Bagikan Foto Nebula Merah Muda dalam Proses Pembentukan Bintang Baru

sinarharapan.co - EUROPEAN South Observatory (ESO) membagikan foto yang menunjukkan mereka berhasil menangkap gambar dari nebula merah yang bersinar dalam cahaya.

Nebula ini dikenal sebagai IC1284, sebuah formasi besar berupa awan gas dan debu yang mengalami ionisasi dan bersinar sendiri.

Nebula emisi yang terlihat di tengah gambar ini memancarkan cahaya merah karena proses pembentukan bintang aktif dan reaksi fusi hidrogen di dalamnya.

Menurut ESO, cahaya merah ini berasal dari elektron dalam atom hidrogen yang tereksitasi oleh radiasi dari bintang-bintang muda, dan kemudian memancarkan cahaya pada panjang gelombang merah tertentu.

Para astronom berhasil mengabadikan IC1284 menggunakan kamera bidang lebar ESO, OmegaCAM, pada teleskop VLT Survey Telescope (VST) di Observatorium Paranal, Chili.

Nebula ini terdiri dari awan gas dan debu raksasa yang tengah mengarah pada pembentukan bintang-bintang baru.

Dalam gambar terbaru ESO, nebula merah hangat ini ditemani oleh bintang-bintang terang yang berkelap-kelip di sekitarnya, sementara di pojok kanan bawah gambar terdapat dua nebula refleksi biru bernama NGC6589 dan NGC6590.

Nebula refleksi seperti ini memantulkan cahaya dari bintang-bintang di sekitarnya dan menghasilkan warna biru yang menarik.

Pengamatan ini diambil dalam rangka inisiatif VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), yang difokuskan pada memahami proses kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang-bintang dalam cahaya tampak.

Ini merupakan langkah penting dalam upaya para astronom untuk memahami alam semesta yang lebih luas.***