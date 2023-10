Pecah! Budaya Pop Jepang Ramaikan Braga City Walk, Bandung

SINAR HARAPAN - Braga City Walk semakin meriah dengan kedatangan Fandom Super Land, dan salah satu acara yang paling dinantikan adalah Helloweebs, sebuah perayaan budaya pop Jepang yang sangat populer.

Helloweebs adalah tempat yang sempurna bagi para penggemar budaya pop Jepang. Acara ini dipenuhi dengan berbagai aktivitas seru, termasuk kegiatan cosplay yang menampilkan kostum-kostum unik, di mana para pengunjung dapat berubah menjadi karakter favorit mereka.

Tidak hanya itu, panggung juga dibanjiri oleh idol lokal seperti Twenty Nine Teens dan Aurora Dreams yang menggoda penonton dengan penampilan panggung mereka yang memukau.

Salah satu daya tarik utama Helloweebs adalah kompetisi-kompetisi seru yang diadakan dengan total hadiah mencapai 4 juta rupiah, membuat persaingan semakin sengit.

Ada kompetisi Coswalk, di mana para cosplayer dapat memamerkan kostum-kostum mereka dan berjalan di atas panggung dengan penuh percaya diri.

Pemenangnya termasuk cosplayer dengan kostum Raiden Shogun dari Genshin Impact, Wanwan dari Mobile Legend, dan Kaito Kid dari anime Detective Conan.

Selain itu, ada juga lomba Jsong cover competition, di mana peserta membawakan lagu-lagu populer Jepang.

Pemenangnya adalah mereka yang menggambarkan lagu-lagu dari One Ok Rock - "wherever you are," Utada Hikaru - "First Love," dan "Koibito yo" - Mayumi Itsuwa. Mereka membawa pulang hadiah-hadiah yang menggiurkan dan tentunya banyak kenangan manis.

Helloweebs di Fandom Super Land adalah bukti nyata bahwa budaya pop Jepang memiliki tempat yang istimewa di hati banyak orang.

Ini adalah kesempatan yang besar untuk dapat merasakan kegembiraan dan keunikan budaya jepang di tengah-tengah Bandung.

Dengan berbagai aktivitas yang menghibur dan kompetisi-kompetisi seru, Helloweebs menjadi salah satu acara yang paling dinantikan di Fandom Super Land.***