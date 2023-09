Alami Pelecehan Seksual Kedua Kalinya, Nadin Amizah Ancam Berteriak Jika Ada yang Menyentuhnya dengan Paksa

SINAR HARAPAN - NADIN Amizah, seorang penyanyi dan artis, mengalami nasib yang sangat tidak menyenangkan saat menjadi korban pelecehan seksual selama penampilannya di sebuah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat.

Kejadian ini diungkapkan oleh Nadin Amizah melalui akun Instagram @cakecaine. Dia menceritakan bahwa bagian tubuh pribadinya disentuh secara tidak pantas oleh seseorang.

Dalam tulisannya di Instagram, Nadin Amizah mengecam perilaku tersebut dengan sangat tegas, berharap agar pelaku segera mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya.

Baca Juga: The Temptations Jadi 'Headliner' Java Jazz Festival Hari Ini! Ada Juga Fariz RM, Kahitna, hingga Nadin Amizah

Dia juga berbagi perasaannya tentang pengalaman yang sangat tidak mengenakkan ini.

Di Instagram Stories, Nadin Amizah menyebut bahwa insiden ini merupakan berkah dan bencana sekaligus dalam hidupnya.

Nadin Amizah juga mencatat bahwa mungkin saja pelaku tidak bermaksud melakukan tindakan tersebut secara sengaja, meskipun begitu, dia tetap memberikan pesan kepada para penggemar agar tidak mencoba menyentuh tubuhnya di masa depan.

Baca Juga: Populer di Tahun 1990-an, Coco Lee Penyanyi 'Do You Want My Love' Meninggal Setelah Lakukan Upaya Bunuh Diri

"Audience membludak itu kadang rejeki juga kadang malapetaka ya. naudzubillahimindzalik, naudzubillah mentok," tulisnya.

Dia mengungkapkan pemahamannya bahwa pelaku mungkin tidak dengan sengaja menyentuhnya karena situasi yang sangat kacau.

Namun, dia dengan tegas meminta agar orang-orang tidak berebutan menyentuh tubuhnya. Dia menegaskan bahwa dia juga manusia, dan pelecehan semacam itu sangat merendahkan martabatnya.

Baca Juga: Penyanyi Pop Generasi Milenial Aaron Carter Tewas di Rumahnya, Sempat Posting Kata-kata Terakhir di Medsos

"Mungkin ya orang tadi gak sengaja karena kondisinya se-chaos itu. Tapi kalau memang sudah seramai itu mohon banget, MOHON BANGET MOHON BANGET enggak usah rebutan untuk nyentuh badan aku! Untuk apa?! Aku manusia juga! It's so dehumanizing to be GROPED here and there just because what, I'm a singer??" pintanya.

Nadin Amizah juga mengancam akan berteriak lagi jika ada yang masih mencoba memaksakan menyentuhnya.

Dia mengatakan bahwa siapa pun yang mencoba memaksa menyentuhnya layak untuk dia teriaki.