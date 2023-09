Tampil di Festival Musik Pestapora 2023 Onadio Leonardo dan Caitlin Halderman Berkolaborasi dengan Vierratale

SINAR HARAPAN - GRUP musik Vierratale memberikan penampilan spesial dengan berkolaborasi bersama Onadio Leonardo dan Caitlin Halderman pada hari kedua festival musik Pestapora 2023 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu malam (23/9).

Vierratale, yang dikomandoi oleh Widi sebagai vokalis, mulai melantunkan lagu “Seandainya” untuk membuka penampilan musik mereka. Lagu hit yang dirilis tahun 2009 tersebut berhasil dinyanyikan dengan kompak oleh para penonton yang hadir.

“Selamat malam! Gimana kabar kalian? Ya, malam ini kita akan bersenang-senang bareng, terima kasih ya panitia Pestapora dan semua yang sudah hadir malam ini!" Widi Vierratale menyapa penonton Pestapora usai menampilkan lagu “Seandainya”.

Penonton pun menyambut sapaan Widi dengan suara riuh dan antusias untuk menyaksikan penampilan grup band yang telah memulai debutnya sejak 2008 silam.

Widi bersama anggota Vierratale lainnya melanjutkan penampilan dengan menyanyikan sejumlah lagu hit lawas mereka, yakni “Rasa Ini”, “Perih”, “Kesepian”, dan lainnya.

Setelah lagu “Takut” selesai dibawakan oleh grup tersebut, Widi mulai mengumumkan kejutan tidak terduga yaitu kolaborasi Vierratale bersama Onadio Leonardo.

Mendengar hal itu, para penonton Pestapora kembali bersorak sorai dan sangat mengantisipasi hal tersebut.

“Malam ini, kita ada beberapa tamu spesial yang akan membantu kita di atas panggung,” kata Widi.

Setelah itu, suara musik mulai terdengar dan Widi langsung menyanyikan larik pertama dari lagu “Drown” milik grup Bring Me The Horizon.

Secara tiba-tiba, Onadio atau biasa disapa Onad pun mulai memasuki area panggung sembari mengikuti irama musik untuk bernyanyi bersama Widi.

“Who will fix me now? Dive in when I’m down? Save me from myself, don’t let me drown,” ucap Widi dan Onad menyanyikan penggalan lagu berbahasa Inggris tersebut.

Keduanya pun sukses membawakan lagu “Drown” dengan baik dan Onad kembali bergegas ke belakang panggung setelah menyelesaikan penampilannya.