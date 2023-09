SMTOWN LIVE Jakarta Tampilkan WayV, aespa, NCT 127, Red Velvet, hingga Super Junior

SINAR HARAPAN - KONSER "SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA" di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (23/9) malam menjadi momen tak sekedar menyuguhkan penampilan para artis SM Entertainment tapi juga menjadi momen pelepas rindu bagi penggemar dan idola mereka, sekaligus menjadi awal mula penampilan sang pendatang baru di agensi.



Grup idola yang berbasis di China WayV termasuk yang menjadikan konser ini sebagai pelepas rindu dengan penggemar mereka di Indonesia yang disapa WayZenNi.



WayV terakhir kali bertemu penggemar yakni pada April lalu, kala menggelar konser solo "2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom]’ in JAKARTA". Saat itu, hanya lima personel yang hadir yakni Kun, Ten, Hendery, Xiaojun dan Yangyang yang hadir.

Kali ini, Winwin berpartisipasi. Pada perjumpaannya dengan penggemar dia mengucap kata dalam Bahasa Indonesia, "aku mencintaimu" pada penggemar dan mendapatkan balasan jeritan.



Pemimpin Kun sempat menanyakan kabar para penggemar dan mengungkapkan kerinduannya pada mereka. Kun mengaku senang bisa menuntaskan rasa rindu itu dan ditimpali Xiaojun yang menuturkan kata "sayang".



Tak hanya soal rindu, WayV juga mengumumkan sedang menyiapkan album baru. Kun mengatakan lagu yang dia dan tim siapkan bagus. Xiaojun mengaku tak sabar menunjukkannya pada penggemar.

WayV malam itu menampilkan lagu populer mereka antara lain "Kick Back;", "Take Off" dan "Love Talk". Subunit grup idola K-pop NCT itu juga menyanyikan kembali lagu milik penyanyi Indonesia, Kaleb J berjudul "It's Only Me", yang pernah mereka lantunkan dalam konser solo terdahulu.



Ten mengajak penggemar yang tahu lirik lagu Kaleb J untuk ikut bernyanyi bersama.



Sebelum WayV, aespa membuka gelaran "SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA" dengan menyanyikan "Girls", "Hold On Tight", "Better Things" dan "Next Level".

"Rasanya senang bisa bertemu penggemar secepat ini. Energi penggemar Indonesia luar biasa," kata aespa yang merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam konser SMTOWN bersama senior-senior mereka.



Setelah aespa dan WayV, giliran NCT 127 yang menghibur penggemar, walau Taeil absen karena rehat usai mengalami cedera akibat kecelakaan sepeda motor pada Agustus lalu.



Mereka sesaat membawa penggemar bernostalgia ke masa awal debut, melalui lantunan lagu "Limitless". Mereka kemudian melanjutkan penampilan dengan menyanyikan "Lemonade", diikuti "Ay-Yo" dan "Kick It".

Kemudian, giliran Super Junior mengambil alih panggung. Mereka tak sekedar menyuguhkan tarian dan nyanyian tetapi juga beragam aksi yang mengundang jeritan para penggemar yang hadir.



Donghae misalnya yang melakukan push up di atas panggung. Aksi ini dia lakukan tak lama setelah dia dan rekan-rekannya memperkenalkan diri usai menyanyikan lagu "Black Suit" dan "Mamacita".



Saat memperkenalkan diri, beberapa personel sempat menyebut nama panggilan mereka khusus di Indonesia yakni Eunhyuk dengan nama Eko dan Leeteuk yang menyebut dirinya Kadir.

Berbicara aksi di atas panggung, Eunhyuk tampak menggoyangkan kedua tangannya mirip gerakan mendayung yang dilakukan Presiden Joko Widodo kala menonton penampilan pedangdut Via Vallen di pembukaan Asian Games 2018.



Sementara itu, Siwon menyempatkan diri membahas tentang peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Usai bercakap-cakap di atas panggung, Super Junior membawakan lagu-lagu populer mereka lainnya seperti "Mr. Simple", "Bonamana" dan "Sorry,Sorry".



Usai Super Junior, grup NCT DREAM yang naik ke panggung, menghadirkan lagu-lagu hit mereka antara lain "Candy", "Glitch Mode" dan "Hot Sauce", diikuti grup idola pendatang baru RIIZE yang melantunkan lagu "Memories". Setelah sempat jeda dengan grup lain, RIIZE juga menyanyikan lagu "Get A Guitar".

Selanjutnya, ada grup idola Red Velvet yang membawakan lagu-lagu populer antara lain "Psycho", "Birthday", "Queendom". Irene yang sempat dikabarkan harus absen dalam konser karena mengalami masalah kesehatan tampak bergabung dengan Seulgi, Wendy, Yeri, dan Joy saat itu.



Para personel Red Velvet menyemangati Irene yang berupaya bisa tampil di hadapan penggemar di Indonesia dan dibalas Irene dengan mengucapkan terima kasih.



Berikutnya, penampilan grup idola K-pop TVXQ menjadi salah satu yang ditunggu khususnya penggemar sejak konser solo mereka pada Agustus 2019. Malam itu, duo idola Changmin dan Yunho menyanyikan antara lain "Keep Your Head Down", "Rising Sun", "Somebody to Love" , serta "HIYAYA" dan "Balloons".

"Apa kabar, kami TVXQ. Halo Jakarta. Sudah lama sekali kami tidak memberikan salam kepada penggemar di Indonesia. Terakhir empat tahun lalu ya, saat CIRCLE CONCERT," kata TXVQ.



Baik Yunho maupun Changmin juga bertanya kabar penggemar dan mengaku ingin melepaskan rasa rindu pada penggemar setelah empat tahun tak bersua mereka dalam konser.



"MIROTIC" juga menjadi lagu turut mereka hadirkan. Aksi turun dari panggung dan berjalan-jalan ke sekitar panggung untuk menyapa lebih dekat penggemar turut mewarnai penampilan TVXQ.

Selain lagu masing-masing grup, lagu kolaborasi seperti "ZOO" yang dinyanyikan Taeyong, Jeno, Hendery dan Yangyang NCT bersama Giselle aespa juga turut dihadirkan.



"Hope" juga menjadi bagian lagu kolaborasi antara artis SM yang tak ketinggalan dibawakan. Ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya konser yang telah berlangsung kurang lebih hampir empat jam, walau sempat diwarnai masalah audio.



Tetapi, terlepas dari lebih dan kurangnya penyelenggaraan konser, bagi sebagian penggemar artis-artis SM, konser SMTOWN tahun ini menjadi ajang membangkitkan nostalgia sejak SMTOWN Live World Tour III di Indonesia yang diadakan 11 tahun lalu atau tepatnya pada September 2012.***