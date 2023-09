Jadwal Peluncuran Film Terbaru Marvel Fase 5 dan 6: Avengers, Deadpool, Captain America, hingga Spider Man

SINAR HARAPAN - GENRE film pahlawan super tampaknya belum akan mereda dan Marvel Studios belum tidak akan mengurangi frekuensi rilisan filmnya.

Saat Saga Multiverse mulai bergulir, franchise ini mulai mengeksplorasi karakter-karakter pahlawan super sekundernya dengan lebih mendalam.

Beberapa film seperti Spider Man: No Way Home dan Guardians of the Galaxy Vol. 3 mendapatkan kesuksesan besar.

Sementara yang lain seperti Ant Man and the Wasp: Quantumania mendapat kritik karena efek visual yang kurang memuaskan dan narasi yang terasa kurang.

Sekarang, penggemar sudah memasuki Fase 5 dari franchise ini, yang jadwal rilisnya telah mengalami banyak perubahan sejak pengumuman Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, tahun lalu.

Pertama, ada film The Marvels yang akan dirilis pada 10 November.

Film ini akan menggabungkan Captain Marvel (diperankan oleh Brie Larson), Ms. Marvel (diperankan oleh Iman Vellani), dan astronot Monica Rambeau (diperankan oleh Teyonah Parris).

Mereka akan terlibat dalam sebuah misi untuk mengungkap rahasia alam semesta yang semakin tidak stabil saat kekuatan mereka terjalin.

Saga Multiverse juga akan memperkenalkan dua film utama tim Avengers, yaitu Avengers: The Kang Dynasty yang direncanakan untuk Mei 2026, dan Avengers: Secret Wars yang dijadwalkan untuk Mei 2027.

Kedua film ini mengalami perubahan jadwal ketika Disney memperbarui kalender rilisnya pada bulan Juni.

Selain itu, serial Daredevil: Born Again yang sangat dinantikan dengan Charlie Cox yang kembali sebagai Daredevil telah mengalami penundaan tanpa batas waktu karena pemogokan di industri film dan TV.

Agatha: Coven of Chaos juga mengalami perubahan judul menjadi Agatha: Darkhold Diaries, dan penundaan rilis hingga musim gugur 2024.