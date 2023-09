Memukau! Putri Ariani Dapat 'Standing Ovation' dari Keempat Juri di Semifinal America's Got Talent 2023

SINAR HARAPAN - PUTRI Ariani mendapatkan standing ovation dari keempat juri ketika dia tampil dalam babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 di Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Selasa 05 September 2023 waktu setempat.

Penyanyi berusia 17 tahun ini memukau penonton dengan menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" yang dipopulerkan oleh band U2.

Setelah penampilannya, keempat juri, yaitu Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, juga Howie Mandel, memberikan standing ovation, sementara penonton yang hadir juga memberikan tepuk tangan meriah.

Simon Cowell mengungkapkan betapa terkesannya dengan penampilan Putri Ariani, bahkan sampai kehabisan kata-kata.

Dia memuji keindahan suara Putri Ariani dan versi lagunya, menyebut momen seperti ini adalah alasan mengapa dia masih terlibat dalam industri ini.

Sofia Vergara turut memberikan pujian dan mengatakan suara Putri Ariani adalah yang terindah yang pernah dia dengar, dengan notasi dan perasaan yang luar biasa.

Heidi Klum menyamakan vokal Putri Ariani dengan suara malaikat dan berharap vokalis U2, Bono, bisa melihat dan mendengar penampilan Putri Ariani.

Howie Mandel menyebut penampilan Putri Ariani merupakan penampilan yang sempurna.

Setelah mendapatkan pujian positif dari keempat juri AGT 2023, Putri Ariani berterima kasih kepada para juri dan pendukungnya.

Ia berterima kasih karena kesempatan untuk tampil di panggung semifinal AGT 2023 telah mengubah hidupnya.

Putri Ariani juga mengingat saat dia pertama kali mengikuti audisi AGT 2023 dan mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell, yang membawanya langsung ke babak semifinal.

Penampilannya dalam babak semifinal membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan tersebut dengan sukses mendapatkan standing ovation dari keempat juri AGT 2023.***