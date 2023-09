Bertajuk 'Login' Yerin Ex GFRIEND Gelar Fan Meeting Perdana Setelah Memutuskan Solo Karier

SINAR HARAPAN - PENYANYI Korea Selatan Yerin akan menggelar fan meeting solo pertamanya yang diberi tajuk "Login" bulan depan.

Agensinya, Bill Entertainment, baru-baru ini merilis poster resmi acara tersebut secara online.

Poster tersebut segera menarik perhatian penggemarnya dengan gambar papan catur dengan tone gelap dan bidak serupa kristal.

Sebagai fan meeting solo pertamanya sejak debut, Yerin telah menyiapkan berbagai acara untuk menciptakan interaksi yang tak terlupakan bersama para penggemarnya.

Poster jumpa fans Yerin yang akan digelar 7 Oktober 2023. ( bill_ent_official)

Acara ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2023, dan akan terbagi dalam dua sesi pada pukul 14.00 dan 18.00 KST.

Bill Entertainment, agensi Yerin, menjelaskan bahwa fan meeting ini akan berbeda dalam hal konten dari jumpa fans dengan artis Kpop lainnya.

Ini ditujukan agar para penggemar yang dikenal sebagai Woorin dapat menikmati acara tersebut sepenuhnya.

Tiket untuk fan meeting akan mulai dijual melalui Melon Ticket pada hari Senin, 11 September 2023.

Sebelumnya, Yerin telah menyelesaikan promosi untuk EP keduanya yang berjudul "Ready, Set, Love," yang dirilis pada 23 Agustus.

Ini merupakan perilisan setahun setelah EP solo pertamanya yang berjudul "Aria" dan dirilis pada Mei 2022.

Sebelum debut solo, Yerin dikenal sebagai salah satu anggota girl grup GFRIEND yang populer, yang merilis berbagai lagu hits seperti "Me Gustas Tu" (2015), "Rough" (2016), "Navillera" (2016), "Time for the Moon Night" (2018), "Mago" (2020), dan banyak lagi.