Pianis Jazz Yang Miliki Reputasi Dunia Pulang ke Bali Gelar Konser Joey Alexander & Friends

SINAR HARAPAN--Joey Alexander, pianis jazz kelahiran Bali yang diakui secara internasional dengan prestasi mendunia, sengaja pulang ke Bali untuk tampil dalam konser trio musikal "Joey Alexander & Friends" pada 15 dan 16 September 2023.



"Jazz memberi harapan masa depan dan saya berharap selalu ada panggung sehingga jazz makin digemari. Ini yang kedua saya tampil di Bali, sebelumnya di Canggu," kata Joey, di Kuta-Kabupaten Badung, Bali, Selasa.



Joey Alexander akan tampil dalam konser di Plumeria Grand Ballroom, Padma Resort Legian, Bali. Tiket akan dijual terbatas secara daring (online) untuk dua malam (15 dan 16 September 2023) dalam penampilan Joey di Bali.



Pianis jazz kelahiran Bali pada 20 tahun yang lalu ini dengan kepiawaiannya telah membawanya untuk tampil dan sempat menunjukkan bakatnya di The US White House, dalam penampilannya untuk Presiden Barack Obama. Selain itu menghibur penonton global melalui siaran langsung dari Lincoln Center.



Joey merupakan musisi Indonesia pertama yang berulang kali meraih posisi dalam Billboard’s Top 200 dan tiga kali dinominasikan dalam Grammy Award. Selama 10 tahun terakhir di Amerika Serikat, Joey juga telah berhasil merekam enam album karyanya sendiri.



Saat berusia 10 tahun, ia diundang oleh Wynton Marsalis, seorang musisi jazz yang juga merupakan Artistic Director of Jazz at Lincoln Center untuk tampil di Lincoln Center dan juga berkolaborasi dengan Lincoln Center Orchestra.



Joey juga pernah diundang oleh Arthur Ashe Foundation untuk tampil di sebuah gala dinner, dengan Bill Clinton sebagai salah satu tamunya.



Sejak itulah Joey semakin sering tampil di banyak panggung kelas internasional di berbagai negara, tidak hanya di Amerika, namun juga hingga ke Eropa.



Karya Joey telah dihargai secara global oleh para penonton dan rekan musisi, dan berhasil menarik perhatian dalam sejumlah festival jazz terkemuka di berbagai belahan dunia, mulai dari Odessa, Montreal, Newport, Copenhagen, Montreux, Detroit, Mackinac Island, hingga Juilliard School of Music, dari New Orleans hingga Jakarta.



Joey mengatakan akan terus berkarir di jazz yang telah ia geluti sejak kecil. Jazz telah memberi harapan masa depan dan berharap selalu ada panggung sehingga jazz makin digemari.



Terkait dengan penampilannya yang akan datang di Padma Resort Legian, Joey Alexander mengatakan berkeliling dunia untuk tampil di depan banyak orang telah menjadi berkah.



"Tetapi ada perasaan spesial untuk berkesempatan tampil dan disambut di tempat lahir aku, yaitu Bali, sangat menyenangkan. Saya sangat antusias untuk mempersembahkan lagu-lagu orisinal dan populer dari album-album saya sebelumnya kepada para pecinta musik, di Bali. Sampai jumpa di Padma Resort Legian," ujarnya.



Untuk menyaksikan Padma Musical Concert ini, para hadirin dapat membeli tiket yang tersedia mulai dari harga Rp 300.000 net/ per orang. Pembelian dengan kartu ID pelajar akan mendapatkan diskon 50 persen.



Sedangkan pembelian tiket sebelum 1 September 2023 akan mendapat diskon sebesar 10 persen. Khusus pengguna Kartu BCA akan mendapatkan diskon 20 persen. Pembelian tiket dapat dilakukan secara daring melalui link http://bit.ly/ConcertSeptember2023.



Dalam jumpa pers Joey yang dihadiri Denny Sila (ayah Joey), Anny Soerjanto (Padma Musical Series Patrons of the Arts) itu Joey berkesempatan memainkan dua lagu yakni "Bali" ciptaannya dan "Autumn Leaves" yang akan dibawakannya saat konser nanti