Hilang! Gitar Bass Paul McCartney yang Berasal dari Tahun 1961, Keberadaannya Masih Misterius hingga Kini

SINAR HARAPAN - PROGRAM pencarian global telah digelar untuk menemukan gitar bass yang pernah dimiliki oleh Paul McCartney, basis grup band legendaris Inggris The Beatles.

Gitar bass asli merek Hofner ini pernah digunakan dalam beberapa lagu ikonik awal The Beatles, termasuk 'Twist And Shout', 'Love Me Do', dan 'She Loves You'.

McCartney membeli alat musik ini dengan harga sekitar USD37 atau Rp563 ribu pada tahun 1961 dari sebuah toko di Hamburg, Jerman.

Baca Juga: Tampilkan Video Johnny Depp di Salah Satu Pertunjukan Musiknya, Paul McCartney Dikritik

Pencarian ini digagas oleh The Lost Bass Project, yang kini sedang mencari informasi terkait gitar tersebut.

Kelompok ini menggambarkan gitar tersebut sebagai "Ini adalah bass yang dimainkan McCartney... di Hamburg pada tahun 1961, di Cavern di Liverpool dan pada rekaman pertama Abbey Road - ini memperkuat Beatlemania dan membentuk suara dunia modern," seperti yang diungkapkan di situs mereka.

Gitar ini terakhir kali diketahui digunakan oleh McCartney pada tahun 1969 ketika The Beatles sedang merekam album, dan setelah itu, keberadaannya menjadi misterius.

Baca Juga: Lengkap! Daftar Nominasi Academy Awards 2022: Termasuk BTS, Ed Sheeran, dan Paul McCartney

"Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan jelas di mana bass itu disimpan... dan tidak ada seorang pun yang menceritakan apa yang terjadi padanya," demikian yang diungkapkan di situs tersebut.

Mengenai proyek ini, kelompok tersebut menyatakan Paul McCartney telah memberikan kontribusi besar selama 62 tahun terakhir.

Warganet memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang bass ini, diminta menginformasikannya dan menjadi bagian dari sejarah musik.

Baca Juga: Paul McCartney Bahas Vaksin Saat Rilis Album Baru

The Lost Bass Project telah memposting foto-foto gitar asli beserta informasi terkait, termasuk tanggal pembelian dan hilangnya, serta bagaimana membedakan informasi yang benar dari rumor palsu.

Ini juga mengingatkan gitar lain yang pernah digunakan oleh John Lennon untuk menulis lagu 'I Want to Hold Your Hand'.

Baca Juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu 'Peri Cintaku' Ziva Magnolya, Simak Videonya di Sini