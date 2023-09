Kim Bum Gelar Fanmeeting di Jakarta Besok Minggu 3 September 2023, Simak Tata Cara Penukaran Tiketnya

SINAR HARAPAN - Kim Bum, aktor tampan asal Korea Selatan yang terkenal lewat k-drama Boys Before Flowers (BFF), akan menggelar acara fanmeeting pada hari Minggu besok, 3 September 2023 di Kempinski Grand Ballroom lantai 11, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall, pukul 19.00 WIB.

Fanmeeting Kim Bum yang bertajuk "Kim Bum [Between U and Me] 2023 Asia Fan Meeting" ini merupakan program dari VIU Scream Date dan pertama kali diadakan di Indonesia.

Setelah sukses debut pada tahun 2006 lewat k-drama Boys Before Flowers, Kim Bum semakin populer hingga kini lewat perannya sebagai Lee Rang, adik dari Lee Yeon, yang diperankan oleh Lee Dong Wook dalam drakor Tale of the Nine Tailed pada tahun 2020 dan 2023 yang ditayangkan di VIU.

Terpantau dari akun instagram pribadi Kim Bum @k.kboem, kemarin Kim Bum telah sampai di Indonesia.

VIU Indonesia pun telah merilis cara penukaran ticket hingga rundown fanmeeting Kim Bum Jakarta 2023 melalui akun Instagram miliknya @viuindonesia.

Untuk menghadiri fanmeeting Kim Bum Jakarta 2023, Anda harus melakukan penukaran tiket dengan wristband terlebih dahulu.

Penukaran tiket sudah bisa dilakukan pada tanggal 2-3 September 2023. Berikut merupakan jadwal penukaran tiketnya:

Tanggal 2 September 2023, pukul 11.00 - 20.00 WIB;

Tanggal 3 September 2023, pukul 11.00 - 14.00 WIB;

Penukaran tiket dilakukan di Lobby Kempinski, Grand Ballroom, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall.

Berikut syarat dan ketentuan penukaran tiketnya:

Membawa e-voucher dan KTP sesuai dengan nama yang tercantum dalam e-voucher;

Jika penukaran tiket diwakilkan, Anda harus menyiapkan Surat Kuasa yang ditandatangani dan bermaterai Rp10.000 oleh orang yang Anda wakili;

Untuk pemenang raffle Group Photo, diharapkan datang untuk registrasi pada hari penukaran tiket.

Untuk rundown fanmeeting Kim Bum Jakarta 2023, sebagai berikut:

Pukul 17.00 WIB: Open Gate;

Pukul 17.30 WIB: Group Photo Session;

Pukul 18.00 WIB: Door Open;

Pukul 19.00 WIB: Show Start;

Pukul 21.00 WIB: Hi-Bye Session.

Agar dapat menyaksikan fanmeeting Kim Bum Jakarta 2023 dengan nyaman, Anda harus mematuhi beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara.

Berikut merupakan peraturan memasuki area fanmeeting Kim Bum Jakarta 2023: