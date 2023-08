Varian Baru Covid-19 'Eris' Dominan di Jakarta

SINAR HARAPAN--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, varian baru Covid-19 EG atau virus 'Eris' dominan terjadi di Jakarta. Sedangkan virus Covid-19 varian EG.5 berada di enam provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data varian EG 5.1 dominan ada di DKI Jakarta, kemudian varian EG.5 ditemukan di 6 Provinsi. Yaitu Jakarta Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali," ujar Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Achmad Farchanny Tri Adryanto dalam konferensi pers daring, Senin (21/8/2023).

Meski varian terbaru itu berasa di Jakarta, namun pihaknya menyebut tren kasusnya cenderung stabil. Kemenkes melaporkan varian Covid-19 EG.2 dan EG.5 menempati hampir separuh proporsi kasus COVID-19 di Indonesia saat ini.

"Dari temuan Whole Genome Sequencing (WGS), proporsi saat ini EG.2 mencapai 20 persen, EG.5 mencapai 20 persen," kata Farchanny.

Laporan itu diterima Kemenkes pada 7 Agustus 2023 berdasarkan hasil laporan Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Jerman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional untuk mempelajari data genetika virus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (9/8) mengklasifikasikan subvarian virus corona terbaru EG.5 sebagai variant of interest (VOI). Varian virus corona terbaru ini telah menyebar dengan cepat di wilayah Amerika Serikat (AS).

Serta mencakup lebih dari 17 persen kasus infeksi baru. WHO menyatakan, varian corona EG.5 saat ini belum menimbulkan risiko tambahan pada kesehatan masyarakat.