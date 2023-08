Sudah 208.259 Jamaah Haji Kembali ke Tanah Air, 772 Orang Meninggal Dunia

SINAR HARAPAN--Hingga Jumat dini hari (4/8/2023) tercatat sudah sebanyak 208.259 jamaah haji Indonesia yang kembali ke tanah air.

Data Sistem INformasi dan Komunikasi Komunikasi Terpadu (Siskohat) Kementrian Agama menginformasikan bahwa para jamaah yang sudah pulang tergabung dalam 557 kelompok penerbangan (Kloter).

Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat Dodo Murtado dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan sebanyak 1.044 jemaah gelombang II tergabung dalam 3 kloter pulang ke Tanah Air dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

“Tiga kloter tersebut berasal dari Debarkasi Surabaya (SUB) kloter 86, 87, dan 88. Mereka akan mendarat di Bandara Internasional Juanda-Surabaya tanggal 4 Agustus 2023 pukul 06.10 Wib (SUB 86), pukul 14.45 (SUB 87), dan SUB 88 mendarat pukul 18.50 Wib,” ujar Dodo di Jakarta, Kamis (03/08/2023).

“Sementara jemaah yang wafat hingga tanggal 01 Agustus 2023 pukul 24.00 Wib berjumlah 770 orang, dengan rincian: wafat di Arafah 17 orang, Mina 67 orang, Makkah 583 orang, Madinah 88, dan Bandara 15 orang,” imbuhnya.

Hingga Jumat (4/8/2023) dini hari jumlah jamaah haji yang meninggal dunia secara kumulatif sebanyak 772 orang.

Hingga pegi ini, sesuaui data Sistem Komunkasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementrian Agama, masih terdapat 77 jamaah haji asal Indonesia yang dirawat di Asudi Arabia.