Hingga Minggu Malam Jamaah Haji Indonesia yang Meninggal di Saudi 295 Orang

Ilustrasi jamaah haji meninggal (NU Online)

SINAR HARAPAN--Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia masih terus bertambah dan hingga Minggu (2/7/2023) malam sudah mencapai 295 orang.

Angka tersebut diambil dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadi (Siskohat) Kementrian Agama RI, hingga Minggu malam pukul 20.30 WIB.

Angka kematian tersebut terhitung hingga hari ke-40 penanganan jamaah haji Indonesia. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka kematian jamaah hingga hari ke-38 termasuk cukup tinggi.

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 149 jamaah meninggal hingga hari ke-38, selanjutnya 2017 sebanyak 274 orang, 2018 sebanyak 154 orang, tahun berikutnya 151 orang dan tahun 2022 lalu sebanyak 41 orang.

Baca Juga: Hingga Sabtu Malam Jamaah Haji yang Meninggal Dunia 265 Orang

Sementara itu jumlah jamaah haji yang masih dirawat di rumah sakit sebanyak 446 orang.

Dikutip dari laman resmi Kementrian Agama, jumlah jemaah haji yang wafat selama periode Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) sampai Sabtu (1/7/2023) pukul 08.00 WAS atau 13 Dzulhijjah 1444 H mencapai 63 jamaah. Rinciaannya 13 di Arafah dan 51 di Mina.

Bertambah

Dari Solo Antara mengabarkan bahwa hingga Minggu pukul 08.30 WIB, jamaah haji asal embarkasi Solo yang meninggal di Tanah Suci bertambah enam orang sehingga menjadi 49 orang.

Baca Juga: Hingga Jumat Malam Jamaah Haji Indonesia Yang Meninggal Dunia Tercatat 246 Orang

Kepala Humas PPIH Embarkasi Solo Gentur Rama Indriyadi, mengatakan, keeenam jamaah haji meninggal tersebut atas nama Warsini Warsiman Basinan (69) warga Temperak RT 006/001 Sarang Kabupaten Rembang Jateng, tergabung kloter 91, Saptono Mitro Sudarmo (59), warga Kwadungan RT 04/03 Karanganyar tergabung kloter 59, Siti Badriyah Dulah Iksan (72), warga Karangsari RT 01/02 Kebumen Jateng kloter 31, Ngadijanto Guno Widjarjo (75), warga Rewulu Wetan RT 02/20 Sleman DIY kloter 44.



Selain itu, jamaah haji meninggal dunia di Tanah Suci lainnya atas nama, Harimi Mursidi Abdul Ghofar (66), warga Jalan Kendalisodo RT 02/02 Pemalang Jateng kloter 38, dan Paimah Mukaram Kasandikromo (78), warga Gegunung RT 07/01 Kabupaten Magelang tergabung kloter 25. Jamaah Haji Warsini Warsiman Basinan dilaporkan meninggal di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), Jumat (30/6), pukul 04.01 WAS karena Septi Shock, Saptono Mitro Sudarmo, di RSAS, Jumat (30/6), pukul 14.50 WIB, karena Cardiogenic Shock, Siti Badriyah Dulah Iksan, di Pemondokan, Jumat (30/6), pukul 16.00 WAS karena Cardiovascular Diseases, Harimi Mursidi Abdul Ghofar di RSAS, Jumat (30/6), pukul 16.00 WIb karena Cardiovascular Diseases.

Baca Juga: Sekitar Dua juta Jamaah Haji Lakukan Wukuf Hari Ini di Padang Arafah



Sedangkan, Ngadijanto Guno Widjarjo, meninggal dunia, di RSAS, Jumat (30/6), pukul 17.37 WAS, karena Respiratory Disesases dan Paimah Mukaram Kasandikromo di Pemonfokan, Sabtu (1/7), pukul 07.30 WAS karena Shock Hypovolemic.



Dri Bengkalis Antara melaporkan, seorang Jamaah haji atas nama Emod bin Hasan Narkiwan (64) dengan nomor porsi 400085873, meninggal pada Minggu (2/7) pukul 18.15 WAS di RS Mina Al Wade asal Kabupaten Bengkalis.



Dari Pengkalpinang juga dilaporkan seorang peserta haji asal Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), atas nama Doni Alin Jamid meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal, Mekkah, pukul 19.10 waktu setempat.