Hingga Jumat Malam Jamaah Haji Indonesia Yang Meninggal Dunia Tercatat 246 Orang

Ilustrasi (Sumber foro: NU Online)

SINAR HARAPAN--Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia hingga Jumat (30/6/2023) tadi malam sudah mencapai 246 orang.

Angka tersebut diambil dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadi (Siskohat) Kementrian Agama RI, hingga pukul 21.30 WIB.

Angka kematian tersebut terhitung hingga hari ke-38 penanganan jamaah haji Indonesia. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka kematian jamaah hingga hari ke-38 termasuk cukup tinggi.

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 149 jamaah meninggal hingga hari ke-38, selanjutnya 2017 sebanyak 274 orang, 2018 sebanyak 154 orang, tahun berikutnya 151 orang dan tahun 2022 lalu sebanyak 41 orang.

Terus bertambah

Jumlah jamaah haji yang meninggal dunia dikhawatirkan terus bertambah karena banyak jamaah berusia lanjut yang masih dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit.

Beberapa jamaah yang dilaporkan meninggal dunia dalam satu hari terakhir antara lain:

Asmimar binti Ruslan Majid (74), asal Kota Dumai tergabung dalam Kloter BTH-13 meninggal di Rumah Sakit King Faisal Makkah Almukarramah, Jumat (30/6).



Tiga jamaah haji Riau meninggal di Kota Makkah yakni Subani Firdaus Samad Thaha No. Porsi 0400084499 Asal Kota Pekanbaru tergabung dalam BTH-08. Yeni Artati binti Raja Yoesoef (63) No. Porsi 400084210 Berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi tergabung dalam BTH-13. Kemudian Sholeh Bin Tarwan Abdullah No. Porsi 400067258 berasal dari Kabupaten Siak tergabung dalam BTH-15.

Dari Garut dilaporkan, Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan seorang hajah lanjut usia (lansia) asal Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, meninggal dunia di Mina karena sakit. "Hajah itu atas nama Ny. Mimih, 67 tahun, dari Sukaregang, wafat sekitar pukul 03.45 (waktu setempat)," kata Rudy Gunawan di Garut, Jumat.



Sementara itu, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan satu orang haji asal daerah itu, Asmawati Ismer, meninggal dunia di Makkah pada Kamis malam (29/6).



"Almarhumah meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdul Aziz Makkah pada Kamis, 29 Juni 2023 sekitar pukul 19.15 Waktu Arab Saudi atau pukul 23.15 WIB," kata dia.



Kantor Kementerian Keagamaan (Kemenag) Magetan juga menyampaikan seorang haji asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, bernama Sadirun Karso Rejo, meninggal dunia di Mina, Arab Saudi saat hendak prosesi lempar jumrah.



Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Magetan Imam Subakti menginformasikan haji yang meninggal tersebut atas nama Sadirun Karso Rejo (70) asal Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, yang tergabung dalam kloter SUB-13.



"Almarhum meninggal di Tanah Suci pada Kamis (29/06/2023). Almarhum terpisah dari rombongan saat mau berangkat lempar jumrah di Mina sekitar pukul 16.00 waktu setempat sebelum akhirnya ditemukan Tim PPIH sudah dalam keadaan kritis," ujar Imam di Magetan, Kamis.



Usai ditemukan petugas, lanjutnya, dilakukan perawatan medis terhadap yang bersangkutan, hingga akhirnya wafat.