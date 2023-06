UI dan Tokyo Tech Jepang Berkolaborasi Dalam Penelitian Pengobatan Kanker Paru-Paru

SINAR HARAPAN - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan Tokyo Institute Technology (Tokyo Tech) Jepang dalam penelitian pengobatan kanker paru-paru.

"Proyek penelitian kooperatif ini bertujuan untuk mengembangkan platform baru pengobatan fotodinamik berbasis asam aminolevulinat yang dapat digunakan mulai dari skrining kanker stadium awal, diagnosis, hingga pengobatan kanker secara total. Secara bersamaan, kami akan menyaring dan mengembangkan molekul kecil yang dapat meningkatkan efisiensi pengobatan fotodinamik," ujar Ketua Departemen Biologi FMIPA UI, Anom Bowolaksono, Ph.D. di kampus UI Depok, Jumat 16 Juni 2023.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) telah menginisiasi kerja sama riset melalui skema pendanaan hibah internasional untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022–2024.

Hibah dari The East Asia Science Innovation Area Joint Research Program (e-ASIA-JRP) ini, mengambil topik "Promotion of Photodynamic Medicine for Cancer," berkolaborasi dengan Prof. Shun-ichiro Ogura dari School of Life Science and Technology, Tokyo Institute Technology (Tokyo Tech), Jepang.

Pakar di Bidang molekuler ini menjelaskan melalui proyek ini, dilakukan penelitian terhadap aminolevulinic acid, yakni senyawa pertama dalam jalur sintesis porfirin, yang merupakan salah satu asam amino dan sekaligus agen photosensitizing sebagai terobosan pengobatan penyakit kanker, terutama kanker paru-paru.

UI juga membahas kerja sama bidang penelitian dan peningkatan kapasitas pendidikan, seperti student mobility oleh beberapa mahasiswa dari Departemen Biologi FMIPA UI yang telah berjalan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Selain itu, dibahas pula potensi kerja sama penelitian dan pendidikan pada bidang bioinformatika, data science, dan artificial intelligence.

Kerja sama riset ini ditindaklanjuti lewat kunjungan ke Jepang oleh Dekan FMIPA, Dede Djuhana, Ph.D., bersama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum, Dr. Tito Latif Indra, M.Si.; Ketua Departemen Matematika, Prof. Alhadi Bustamam, M.Kom., Ph.D.; Ketua Departemen Biologi, Anom Bowolaksono, Ph.D.; dan beberapa staf pengajar dari Departemen Matematika dan Departemen Biologi.

Dalam lawatan ini, delegasi FMIPA UI tersebut diterima oleh Dekan School of Life Science and Technology Professor Susumu Kajiwara, Ph.D., dan Prof. Shun-ichiro Ogura yang merupakan kolaborator riset Anom Bowolaksono, Ph.D. Dekan FMIPA UI berharap akan semakin banyak kolaborasi di bidang riset dan akademik dengan mitra-mitra di luar negeri.

"Hal ini penting, selain untuk memperluas jaringan kerja sama internasional, kami tentunya juga ingin memperkokoh visi FMIPA UI menjadi fakultas sains unggulan yang mampu bersaing secara global dan internasional, inovatif, dan kompetitif," ujar Dekan FMIPA, Dede Djuhana, Ph.D.***