Bambang Sukmonohadi, Mertua Puan Maharani Meninggal Dunia

Ayah mertua Ketua DPR RI Puan Maharani meninggal dunia pada Jumat (2/6) malam.Informasi itu disampaikan oleh calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo "Tadi malam saya mendapatkan WA, telah berpulang Bapak Bambang. Beliau adalah ayahanda Mas Happy dan juga Mbak Puan. Tentu sebagai pribadi, sebagai gubernur, dan tentu sebagai kader PDI Perjuangan, saya menyampaikan belasungkawa," ujar Ganjar seperti dikutip dari Antara, Sabtu (3/6).Lihat Juga :Pesan Mega ke Ganjar: Awas Kalau Kamu Enggak Ngomong Petugas PartaiFOTO: Delapan Wilayah di Aceh Terendam Banjirslide 1 of 6slide 1 to 5 of 6 Bambang Sukmonohadi merupakan ayah dari Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro. Happy Hapsoro merupakan suami dari Puan Maharani Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mendoakan agar amal ibadah Bambang Sukmonohadi diterima Allah Swt.Ganjar mengaku sangat mengenal sosok Bambang Sukmonohadi . Bahkan, kedekatan tersebut terasa ketika Ganjar berkontestasi pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah."Ketika maju pemilihan gubernur, dari Yogja pun beliau support (mendukung). Apalagi, beliau kakak kelas saya meskipun agak jauh di UGM. Setiap ketemu sangat baik, sangat baik sekali," kata Ganjar. meninggal dunia pada usia 79 tahun. Jenazah akan disemayamkan di Jalan Sungai Sambas 1 Nomor 117 Jakarta Selatan.