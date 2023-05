Tokoh PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana Meninggal Tadi Malam

SINAR HARAPAN--Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur merasa kehilangan atas meninggalnya Whisnu Sakti Buana karena menderita sakit pada Sabtu (27/5) pukul 23.30 WIB.



"Sungguh kami merasa kehilangan atas kepergian beliau yang begitu mendadak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah ketika dikonfirmasi wartawan dari Surabaya, Minggu dini hari.



Menurut dia, Whisnu Sakti Buana atau akrab disapa WS merupakan salah seorang kader terbaik yang dimiliki PDIP karena dedikasi dan loyalitasnya selama ini.



Mewakili seluruh pengurus dan seluruh kader PDIP, Said mengucapkan dukacita mendalam dan mendoakan agar almarhum mendapat tempat terindah di sisi Allah SWT.



"Semua tahu dan menyaksikan bersama sepak terjang almarhum Whisnu selama menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Wakil Wali Kota, hingga Wali Kota, bahkan sebagai pengurus di DPD PDIP Jatim," ucapnya.



Said melihat bahwa WS adalah pengurus sekaligus kader yang melekat dalam dirinya, ruh, karakter, dan empatinya kepada wong cilik, khususnya di Kota Surabaya.



"Jejaknya masih dirasakan semua sampai sekarang. Sungguh kami merasa kehilangan. Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan tempat layak di sisi-Nya dan semoga keluarga almarhum tabah menghadapinya. Amin," kata Said yang juga anggota DPR RI tersebut.



Whisnu Sakti Buana atau akrab disapa WS, merupakan putra kandung mantan Wakil Ketua MPR RI sekaligus eks Sekjen DPP PDIP Soetjipto yang juga telah meninggal dunia beberapa tahun lalu.



Dalam karir politiknya, WS sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya sebelum dipilih menggantikan Bambang Dwi Hartono yang mundur sebagai Wakil Wali Kota Surabaya pada 2013.



WS dipercaya sebagai Wakil Wali Kota pada 2014 atau di periode sisa masa jabatan 2010-2015 mendampingi Tri Rismaharini.



Kemudian pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015, pasangan Risma-Whisnu Sakti mendapat amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



WS pernah menjabat Wali Kota Surabaya selama sepekan pada 11-17 Februari 2021 menggantikan Tri Rismaharini yang diangkat sebagai Menteri Sosial.



Saat ini, WS terdaftar sebagai bakal calon legislatif DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan Surabaya.