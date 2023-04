Pemberlakuan One Way Tol Trans Jawa Diperpanjang Hingga Pintu Tol Keluar Bawen

SINAR HARAPAN--Pemberlakuan sistem satu arah (one way) di jalur tol Trans Jawa dari Jakarta hingga gerbang Tol Kalikangkung Semarang diperpanjang hingga pintu keluar Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu.



Operation and Maintenance Department Head PT Jasa Marga Cabang Semarang, Amat Basuni, mengatakan sistem satu arah mulai tol dalam Kota Semarang tersebut mulai diberlakukan pukul 17.08 WIB. "Diberlakukan satu arah untuk mempercepat penguraian kemacetan," katanya.



Menurut dia, ekor antrean kendaraan yang masuk tol dalam Kota Semarang sempat mencapai gerbang tol Kalikangkung pada siang hari.



Ia menyebut arus kendaraan pada H-3 Lebaran ini luar biasa padat.



Menurut dia, ketersendatan kendaraan sempat terjadi di dua titik, yakni tanjakan Jatingaleh dan Jangli. "Ada pelambatan karena kontur jalan menanjak," katanya.



Amat belum bisa memastikan sampaikan kapan satu arah akan diberlakukan karena hal tersebut merupakan diskresi kepolisian.



Meski diberlakukan satu arah menuju arah Solo atau Yogyakarta, kata dia, akses masuk untuk kendaraan ke arah tersebut dari sejumlah pintu masuk tol tetap dibuka.

Sementara itu PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat sebanyak 266.184 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama pada periode H-7 hingga H-4 Idul Fitri 1444 Hijriah atau 15-18 April 2023.



VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan volume kendaraan yang melintasi GT Cikampek Utama ini mengalami kenaikan hingga 138,65 persen dari lalu lintas normal.



"Jika dibandingkan dengan lalin (lalu lintas) normal, kenaikan volume kendaraan sangat signifikan, naik 138,65 persen dari 111.537 kendaraan saat lalin normal," katanya di Bekasi, Rabu petang.



Pihaknya juga mencatat volume lalu lintas di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada periode yang sama. Di GT Kalikangkung, 133.398 kendaraan terpantau menuju Semarang, naik 126,98 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 58.772 kendaraan.



Sebanyak 94.363 kendaraan juga terpantau menuju Semarang melalui GT Banyumanik, naik 2,59 persen dari lalu lintas normal sebanyak 91.979 kendaraan. Sementara 151.694 kendaraan tercatat meninggalkan Semarang atau naik 65,34 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 91.744 kendaraan.



Di wilayah Jawa Timur, 90.548 kendaraan tercatat menuju Surabaya melalui GT Warugunung, naik 17,13 persen terhadap lalu lintas normal 77.308 kendaraan. Sedangkan 86.170 kendaraan terpantau meninggalkan Surabaya melalui akses yang sama, naik 19,13 persen dibanding lalu lintas normal 72.331 kendaraan.



Selanjutnya 107.347 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Kejapanan Utama dan 109.007 kendaraan meninggalkan Surabaya melalui akses gerbang tol yang sama. Di GT Singosari, 51.418 kendaraan tercatat menuju Malang dan 48.179 kendaraan terpantau meninggalkan Malang.



Pihaknya mengimbau pengguna jalan mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan. Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, serta selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah saat berada di area rehat.



"Pastikan juga kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, serta patuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan," katanya.



iInformasi lalu-lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu-lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 jam Jasa Marga Group di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy 4.1 untuk pengguna iOS dan Android.(KR-PRA).