IPB Meraih 11 Penghargaan di Ajang PR Indonesia Award 2023

SINAR HARAPAN - Institut Pertanian Bogor (IPB) University meraih "platinum winner" dengan memborong sebelas penghargaan bidang kehumasan dan informasi publik dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 yang digelar di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Bali, Jumat 17 Maret 2023.



Rektor IPB University, Prof Arif Satria menyatakan rasa syukur atas prestasi ini. Ia juga memberikan apresiasi atas capaian ini.



“Alhamdulillah, saya bersyukur IPB University berhasil mendapatkan platinum winner di bidang kehumasan dan informasi publik. Kami juga bangga pada tim Biro Komunikasi yang terus meningkatkan kinerja komunikasi dan terus berupaya memberikan informasi terbaik kepada publik," ungkap Prof Arif Satria.



PRIA Award 2023 ini diikuti oleh 836 korporasi, kementerian, perguruan tinggi, lembaga, pemerintah daerah. Ada sepuluh kategori yang dipertandingkan. Terentang dari kategori Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, CSR, Program PR, Departemen PR, hingga Terpopuler di Media Cetak dan Online.



Menurut Arif, kerja kehumasan bukanlah bertujuan untuk pencitraan, melainkan untuk mengkomunikasikan karya.



“Semoga capaian ini bisa menjadi dorongan semangat untuk semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi,” urainya.



Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti mengatakan bahwa capaian ini berkat dukungan dan kerja sama berbagai unit kerja yang ada di IPB University.



"Saya berharap ke depan support yang diberikan unit-unit kerja semakin besar,” ujarnya.



Penjurian PRIA Award 2023 berlangsung secara hibrida dengan melibatkan sejumlah Dewan Juri. Mereka adalah Head of Communication School Atmajaya Dorien Kartikawangi, CEO CPPROCOM Emilia Bassar, Direktur Komunikasi Rajawali Foundation Fardilla Astari, Founder & CEO VMCS Advisory Indonesia dan President IABC Indonesia Chapter Elvera Makki dan Founder & CEO PR INDONESIA/Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers Pusat Asmono Wikan.



Selanjutnya PR INDONESIA Gurus Maria Wongsonagoro, Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia Suharjo Nugroho, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Mirana Hanathasia, Founder BAYK Strategic Sustainability Arya Gumilar, Managing Director DMID Almira Shinantya, Pemimpin Redaksi Brilio.net Titis Widyatmoko, Account Director H+K Strategies Dian Adi Prasetyo, Pemimpin Redaksi majalahcsr.id Sam August Himmawan, CEO & Principal Consultant Kiroyan Partners Verlyana Hitipeuw, Associate Partnership.id Mohammad Fahmi, dan Director Trisakti Sustainability Center Juniati Gunawan.



IPB University menerima 11 penghargaan di bidang kehumasan dan informasi publik antara lain:

1. Platinum Winner/Juara Umum

2. Public Relations Campaign of The Year

3. IPB University Terpopuler di Media Massa Cetak dan Online

4. Gold Winner- Departemen Public Relations

5. Gold Winner- Digital Public Relations "Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru"

6. Silver Winner- Manajemen Krisis

7. Silver Winner- Owned Media "IPB Magz"

8. Silver Winner- Government Public Relations "Pendidikan Antikorupsi"

9. Silver Winner- Marketing Public Relations "Ayo Masuk IPB"

10. Bronze Winner- Aplikasi "IPB Mobile for Student

11. Bronze Winner- Program Corporate Social Responsibility - Data Desa Presisi.***