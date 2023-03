Sudah 32 Jenazah Korban Longsor Natuna Ditemukan, Masih 33 Lagi Yang Belum Bisa Diangkat

SINAR HARAPAN--Tim evakuasi bencana tanah longsor di Natuna kembali menemukan 11 jenazah korban, sehingga sampai hari ini tercatat sudah 32 jenazah yang berhasil diangkat.

"Sampai sore tadi total sudah 32 jenazah yang berhasil diangkat dari timbunan longsor di Desa Pangkalan, Serasan, Natuna," ungkap Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, hari ini, Kamis (9/3/2023).

Tim Satgas gabungan berhasil menemukan 11 jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Pangkalan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). "Di hari keempat pencarian ada 11 jenazah baru yang berhasil diangkat dari timbunan tanah longsor di Desa Pangkalan," kata Achmad melalui seluler.

Pangdam menjelaskan ke-11 jenazah tersebut ditemukan dengan menggunakan bantuan alat berat jenis ekskavator guna mencari korban tertimbun longsor. Namun sebelas korban ini masih didata dan hingga kini belum diidentifikasi oleh Tim Gabungan Tanggap Bencana Serasan dan Serasan Timur, Kabupaten Natuna.



Sebelumnya hari ketiga pencarian ditemukan 10 orang jenazah pada Rabu (8/3) atas nama Evan, Ikhsan, Noval, Kalfin, Wawan Setiawan, Bebenza, Hasmarullah, Fani, Hermandi, dan Jannati. Sedangkan hari kedua pencarian Tim Satgas gabungan menemukan enam orang jenazah pada Selasa (7/3) atas nama Susi Rianti, Delta Yuharni, Juhaima, Murni AB, Masriyati, dan Abdillah.



Pada hari pertama Tim Satgas gabungan terdiri atas Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan, menemukan lima orang jasad korban pada Senin (6/3) atas nama Rianti, Dirga Bin Efan, Fadil Endri, Darman K, dan Abdul Kadir.



"Sampai sore tadi total sudah 32 jenazah yang berhasil diangkat dari timbunan longsor di Desa Pangkalan, Serasan, Natuna," ungkap Achmad.



Pangdam juga mengaku batas waktu pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pangkalan ini dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.



Terdapat 1.216 orang mengungsi akibat bencana tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin (6/3) tersebut.



Pengungsi itu tersebar di empat titik terdiri atas pos lintas batas negara 219 orang, Puskesmas Serasan 215 orang, Pelimpak serta Masjid Al Furqon 500 orang, dan SMA 1 Serasan 282 orang.



"Kita batas waktu cuma sampai jam 5 sore. Karena kemarin kan jam 5.30 sore hingga menjelang Maghrib masih terjadi juga pergerakan tanah. Masih labil tanahnya," ucap Pangdam.



Tim Satgas Tanggap Bencana Longsor Serasan dan Serasan Timur melalui pusat informasi korban bencana tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau, merilis nama-nama korban di Natuna Rabu (8/3) pukul 23.00 WIB.



Korban yang belum ditemukan sebanyak 33 orang atas nama:

1. Ermaliawati

2. Khalisa (anak)

3. Zaimah (lansia)

4. Eva Lestari

5. Susan

6. Said Iswan

7. Zaki (anak)

8. Bong Us alias Usman

9. Deh alias Dahlia

10. Ogi Manda

11. Cek As alias Asmarayati

12. Kak Salus alias Sahlia

13. Muslimin (lansia)

14. Suniman

15. Yunda (Anak Mila)

16. Faris (Anak Mila)

17. Zafa (Anak Mila)

18. Arya Marzia (Anak Mila)

19. Adek Bi

20. Ken Wahyu Ratri (Istri Beben)

21. Baim

22. Qisya Adelia

23. Diva (Anak)

24. Liza alias Dedek

25. Juwita

26. Yong Har

27. Yah Boh

28. Melvi (anak)

29. Hazlina

30. Rendra

31. Mursidi

32. Karmili

33. Happy Waskito