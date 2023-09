Presiden Jokowi: Ancaman Perubahan Iklim Nyata, Krisis Pangan Kini Melanda Berbagai Negara di Dunia

SINAR HARAPAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan krisis pangan yang kini sedang melanda berbagai negara di dunia merupakan dampak nyata dari ancaman perubahan iklim.

"Hati-hati. Hati-hati. Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Festival LIKE, Indonesia Arena GBK, Jakarta, diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin 18 September 2023.

Ia mengatakan bahwa suhu bumi saat ini semakin memanas, pun dengan cuaca, bahkan bencana kekeringan melanda berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia saja.

Situasi itu, kata Jokowi, berdampak pada krisis pangan, baik itu gandum maupun beras.

"Akhirnya apa?, Ada krisis pangan. Beberapa negara kekurangan pangan," katanya.

Ia mengatakan sebanyak 19 negara telah mengambil keputusan untuk melakukan moratorium ekspor pangan demi menjaga persediaan pangan di dalam negeri.

"Baik itu gandum, baik itu beras yang biasanya negara-negara itu mengekspor berasnya, 19 negara sekarang sudah setop, ngerem ekspornya, tidak diekspor lagi," katanya.

Keputusan itu memicu kenaikan harga komoditas beras di pasar mancanegara, termasuk yang kini terjadi di Indonesia.

Dilansir dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia pada Senin 18 September 2023 sore, harga beras medium I di sejumlah pasar domestik bervariasi.

Kalimantan Selatan menempati harga tertinggi sebesar Rp17.000 per kilogram, disusul Sumatera Barat Rp15.750 per kilogram, DKI Jakarta Rp15.200 per kilogram, serta Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Riau masing-masing Rp15.050 per kilogram.

"Banyak negara yang harga berasnya naik, termasuk di Indonesia sedikit naik. Hati-hati mengenai hal ini," ujarnya.