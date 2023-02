Ribuan Orang Tewas dan Luka-luka, Presiden Jokowi Sampaikan Duka Mendalam Atas Gempa Turki dan Suriah

SINAR HARAPAN - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan belasungkawa setelah terjadinya gempa di Turki dan Suriah. Bencana alam ini menelan ribuan korban jiwa.

Pernyaaan belasungkawa tersebut disampaikan Jokowi melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi, Senin 6 Februari 2023.

Dalam postingannya, Presiden menyampaikan dukungan untuk warga Turki dan Suriah.

Tidak hanya itu, Jokowi juga memberikan doa untuk para keluarga dan korban.

Presiden menyatakan Indonesia berdiri dalam solidaritas bersama warga Turki dan Suriah.

"My deepest condolences to the people of Syria and Türkiye following the earthquake this morning across southeast Türkiye and northern Syria (Belasungkawa terdalam saya kepada orang-orang Suriah dan Turki setelah gempa bumi pagi ini di tenggara Turki dan Suriah utara)," tulis Jokowi.

"Our thoughts and prayers are with the families and victims. Indonesia stands in solidarity with the people of Türkiye and Syria (Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan korban. Indonesia berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Turki dan Suriah)," sambungnya.

Sebelumnya, korban tewas akibat gempa yang mengguncang Turki dan Suriah terus bertambah. Lebih dari 2.300 orang dilaporkan tewas.

Gempa juga mengakibatkan 7.600 orang di Turki dan 1.280 di Suriah terluka dan ribuan bangunan rubuh. Korban tewas diperkirakan akan meningkat.***