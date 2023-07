Menlu AS Anthony J Blinken Akan Hadiri Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta

SINAR HARAPAN--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony J. Blinken akan menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan AS di Jakarta.



"Menteri Blinken akan melakukan kunjungan ke Jakarta, Indonesia, untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri AS-ASEAN," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Metthew Miller dalam pernyataan yang dirilis Deplu AS, Jumat.



Selain menghadiri KTT Menlu ASEAN-AS, Blinken juga dijadwalkan akan menghadiri KTT Asia Timur (EAS), dan Forum Regional ASEAN (ARF), yang ketiganya dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Juli 2023.



Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Blinken ke Inggris, Lithuania dan Indonesia yang berlangsung dari 9 sampai 15 Juli 2023.



Pada setiap pertemuan di Jakarta, Blinken akan menegaskan komitmen AS untuk sentralitas ASEAN dan dukungan bagi Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-AS



Dia akan membahas kerja sama ekonomi, perang global melawan perubahan iklim, krisis yang sedang berlangsung di Burma, situasi di Laut China Selatan, dan perang Rusia terhadap Ukraina.



Menlu Blinken juga akan berpartisipasi dalam Dialog Strategis AS-Indonesia bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.



Sebelum melakukan kunjungan ke Indonesia, Blinken akan mendampingi Presiden AS Joe Biden dalam kunjungannya ke Inggris dan Lithuania untuk menghadiri pertemuan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari 9-12 Juli.

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) yang akan berlangsung di Jakarta pada 10-14 Juli 2023.



“AMM/PMC merupakan salah satu mekanisme ASEAN yang memiliki peran penting sebagai convening power, di mana budaya komunikasi dan dialog terus berusaha dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2023).



Pertemuan tersebut akan diikuti oleh total 29 negara anggota ASEAN serta mitra-mitranya, juga ASEAN Secretariat dan Uni Eropa.



Retno menyebut tingkat kehadiran di tingkat menlu sangat tinggi, meskipun pertemuan ASEAN diselenggarakan hanya beberapa hari setelah pertemuan para menteri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Vilnius, Lithuania.



“Hingga hari ini sudah terdaftar 1.165 delegasi dan 493 wartawan yang akan hadir selama rangkaian AMM/PMC,” ujar Retno.



ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) akan terdiri dari total 18 pertemuan yaitu pertemuan untuk membahas Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), pertemuan dengan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), pertemuan para menlu ASEAN dalam format plenary dan retreat.



Kemudian, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan para menlu ASEAN dengan negara mitra dialog yakni India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, serta ASEAN Plus Three, East Asia Forum dan ASEAN Regional Forum.