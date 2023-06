Harga Minyak Dunia Melonjak Tajam! Di Luar Perkiraan, Stok Minyak Mentah AS Malah Naik 1 Juta Barel

SINAR HARAPAN - HARGA minyak dunia naik tajam ke level tertinggi selama satu pekan pada akhir perdagangan, hari ini Jumat (16 Juni 2023).

Hal tersebut merupakan harapan permintaan minyak yang kuat di tengah lonjakan kilang yang beroperasi di importir minyak mentah utama China dan menurunnya dolar AS.

Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli terangkat 2,35 dolar AS atau 3,44 persen, menjadi menetap di 70,62 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah 2,47 dolar AS atau 3,37 persen, menjadi ditutup pada 75,67 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Itu adalah penutupan tertinggi untuk Brent dan WTI sejak 8 Juni.

Sementara itu, Amerika Serikat mencatat 686,6 miliar dollar AS penjualan ritel dan jasa makanan pada Mei, naik 0,3 persen bulan ke bulan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS.

Di sisi pasokan, stok minyak mentah AS naik sekitar 1 juta barel dalam pekan yang berakhir 9 Juni, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute.

Ini bertentangan dengan perkiraan rata-rata penurunan 500.000 barel dari analis yang disurvei oleh Reuters.

Data pemerintah tentang stok akan dirilis hari ini. JP Morgan menurunkan perkiraan harga minyak mentah Brent rata-rata tahun ini sebesar USD9 menjadi USD81 per barel.

Pertumbuhan penjualan ritel dan jasa makanan yang lebih tinggi dari perkiraan pada Mei menawarkan harapan akan permintaan minyak yang kuat di Amerika Serikat.***