Bikin Buncit! 5 Kebiasaan Berikut Bikin Lemak di Perut Makin Menumpuk, Salah Satunya Minum Susu Sebelum Tidur

Penumpukan lemak di perut bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Selain faktor genetik, ada juga beberapa kebiasaan lain yang secara diam-diam bisa meningkatkan lemak di perut.

Seperti dilansir dari laman Eat This Not That!, Senin (29 Mei 2023), berikut beberapa kebiasaan yang diam-diam dapat meningkatkan lemak di perut menurut ahli nutrisi Tammy Lakatos dan Lyssie Lakatos.

1. Scrolling Media Sosial Sebelum Tidur

Tammy mengimbau siapapun untuk tidak menjadikan ini sebagai rutinitas sebelum tidur.

Dia mengatakan, cahaya biru yang dipancarkan dari ponsel dan komputer menekan melatonin dan mengganggu ritme sirkadian serta tidur nyenyak.

Ketika Anda tidak tidur nyenyak, otak menginginkan energi dan sangat membutuhkan gula.

Sangat mudah untuk makan makanan manis secara berlebihan sebagai upaya untuk membuat otak tetap terjaga.

“Selain itu, tanpa tidur yang cukup, hormon juga akan terpengaruh, sehingga lebih sulit untuk mempertahankan jaringan otot tanpa lemak yang meningkatkan metabolisme, dan lebih mudah untuk mendapatkan lemak tubuh,” kata dia.

2. Minum Segelas Susu Sebelum Tidur

Beberapa orang menikmati susu hangat sebelum tidur dengan asumsi akan membuat tidur lebih nyenyak.

Tidak heran, karena susu mengandung triptofan, asam amino yang dapat membantu tubuh rileks dan merasa lebih baik.

Kabar buruknya, kalori ekstra yang terkandung di dalam susu bisa membuat lingkar pinggang semakin besar.

