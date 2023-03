Jumlah Penduduk China Alami Penurunan 850.000 Dibandingkan Tahun Lalu, Tingkat Kelahiran Minus

SINAR HARAPAN - BIRO Statistik Nasional China (NSB) mencatat jumlah penduduk China pada 2022 sebanyak 1,41 miliar atau mengalami penurunan sebesar 850.000 dibandingkan tahun 2021.



Tingkat kelahiran di China sebesar 6,77 per seribu orang, sedangkan tingkat kematiannya 7,37 per seribu orang.



Dengan data itu, maka menjadikan tingkat kelahiran di China minus 0,6 per seribu orang, demikian NSB di Beijing, Selasa 28 Februari 2023.

Pada Januari lalu, NSB juga mengumumkan pertumbuhan negatif populasi China sebagai peristiwa yang pertama kalinya dalam 61 tahun terakhir.



Pejabat senior NSB Wang Pingping mengatakan bahwa populasi China masih di angka 1,4 miliar dan masih memiliki pasar yang luas.



"China juga masih memiliki sumber daya tenaga kerja yang sangat besar karena jumlah penduduk usia kerja mencapai 900 juta jiwa," katanya.***