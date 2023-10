Amerika Sanksi 3 Perusahaan Asal Tiongkok atas Tuduhan Memasok Bahan-bahan Rudal Balistik ke Pakistan

sinarharapan.co - AMERIKA Serikat telah mengenakan sanksi terhadap tiga perusahaan asal Tiongkok yang dituduh berusaha memasok barang-barang yang dapat digunakan dalam program rudal balistik Pakistan.

Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasi perusahaan-perusahaan tersebut sebagai General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd, dan Changzhou Utek Composite Company Ltd.

General Technology disebut telah berupaya memasok bahan perekat yang digunakan untuk menggabungkan komponen dalam mesin roket rudal balistik dan dalam produksi ruang pembakaran.

Sementara itu, Beijing Luo Luo diklaim berusaha memasok mandrel dan mesin lainnya yang bisa digunakan dalam pembuatan motor roket berbahan bakar padat.

Perusahaan ketiga, Changzhou Utek Composite, telah terlibat dalam pasokan serat kaca D, kain kuarsa, dan kain silika tinggi sejak tahun 2019, semua barang ini memiliki potensi digunakan dalam sistem rudal.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari komitmen Amerika Serikat untuk melawan penyebaran senjata pemusnah massal dan aktivitas terkait pengadaan senjata, di mana pun mereka terjadi.

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dan Changzhou Utek Composite belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan ini, dan dua perusahaan lainnya belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.***