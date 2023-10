Biden Nyatakan Bukan Israel yang Bertanggung Jawab atas Serangan RS Baptis di Gaza, Tapi Pihak Ini

sinarharapan.co - PIHAK berwenang AS mengindikasikan bahwa Israel tidak dapat disalahkan atas serangan terhadap sebuah rumah sakit Al-Ahli Arab Hospital atau RS Baptis di Gaza, yang diungkapkan oleh Gedung Putih pada hari Rabu 18 Oktober 2023.

Presiden Joe Biden menyatakan bahwa serangan tersebut tampaknya disebabkan oleh roket yang salah sasaran yang ditembakkan oleh "kelompok teroris".

Biden mendukung pernyataan Israel bahwa mereka tidak melakukan serangan terhadap rumah sakit pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 yang menewaskan beberapa ratus orang.

Baca Juga: Ratusan Warga Sipil Tewas, Arab Saudi, Qatar, hingga Libya Kutuk Serangan Israel pada RS Baptist di Gaza

Sementara, di sisi lain kelompok Palestina Hamas mengatakan Israel yang bertanggung jawab.

Menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson, “Sementara kami terus mengumpulkan informasi, penilaian kami saat ini, berdasarkan analisis citra di atas kepala, penyadapan dan informasi sumber terbuka, adalah bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan di rumah sakit di Gaza kemarin.”

Intelijen AS menggunakan data satelit dan inframerah yang menunjukkan peluncuran proyektil dari posisi di dalam Gaza, yang dikutip oleh New York Times, merujuk pada pejabat AS.

Baca Juga: Siapa Yahya Sinwar, Orang Nomor Dua Hamas yang Kini Diburu Israel

Pejabat Israel juga memberikan komunikasi yang mereka sadap antara pejabat Hamas kepada Washington, dan intelijen AS juga telah menilai video sumber terbuka mengenai peluncuran tersebut.

Ketika Biden berada di Tel Aviv dalam kunjungan singkat untuk menunjukkan solidaritas kepada Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, dia menyatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa tampaknya serangan itu "dilakukan oleh tim lain".

Namun, Presiden AS kemudian memberikan pernyataan yang lebih tegas mengenai penyebabnya, dengan mengatakan bahwa"berdasarkan informasi yang kami lihat sampai saat ini, hal tersebut tampaknya disebabkan oleh roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza."

Baca Juga: Israel Serang Hizbullah di Lebanon, Dunia Khawatir Konflik Israel Hamas Semakin Meluas

Dia menekankan bahwa penilaian itu bergantung pada "data yang ditunjukkan oleh departemen pertahanan saya."

Serangan terhadap rumah sakit tersebut menewaskan 471 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, dan telah memicu kemarahan di seluruh dunia Arab dan Muslim.

Hamas mengklaim bahwa serangan tersebut disebabkan oleh serangan udara Israel, sementara Israel mengatakan bahwa kelompok Jihad Islam yang bertanggung jawab atas ledakan akibat roket yang salah sasaran.