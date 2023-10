Media Internasional Soroti Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Soal Batasan Usia Capres dan Cawapres

sinarharapan.co - MAHKAMAH Konstitusi RI baru-baru ini mengambil keputusan signifikan terkait dengan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden di negara ini.

Keputusan ini telah menarik perhatian media internasional seperti Anadolu, Reuters, dan ABC News.

Menurut laporan dari media-media tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang ingin mencalonkan diri harus berusia minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman dalam menjabat di daerah.

Keputusan ini merupakan hasil dari mosi yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang menentang undang-undang pemilu tahun 2017 yang menetapkan batasan usia tersebut.

Anadolu menuliskan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berupaya merevisi undang-undang tersebut namun mahkamah konstitusi menolak permintaan mereka.

Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian bagi pejabat yang telah terpilih sebelumnya, sehingga mereka masih memenuhi syarat walaupun tidak memenuhi batasan usia.

Reuters di sisi lain menggunakan judul "Indonesia court clears path for Jokowi's son to run for vice presidency" yang jika diterjemahkan berarti "Pengadilan Indonesia membuka jalan bagi putra Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden."

ABC News menyoroti pencalonan putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Namun para politisi yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2024 telah memilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pasangannya, jelas ABC News.

Gibran Rakabuming Raka sendiri saat ini berusia 36 tahun. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan telah mendapatkan dukungan mayoritas lima banding empat dari para hakim.

Anadolu memaparkan ketentuan tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam menjabat di posisi publik melalui pemilihan umum.

