China Minta PBB Berperan Lebih Aktif Paska Ancaman Israel di Gaza

SINAR HARAPAN--China meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berperan lebih aktif dalam mengatasi konflik Israel-Palestina, paska ancaman negara Yahudi itu di Gaza.

"China mendukung PBB dalam memainkan peran penting dalam menghindari eskalasi lebih lanjut serta menegakkan hukum kemanusiaan internasional. Kami menyerukan komunitas internasional untuk bekerja sama menghindari perluasan konflik dan bencana kemanusiaan yang serius," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Jumat (13/10).



Sebelumnya Juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan di New York mengatakan para pejabat PBB di Gaza diberitahu oleh petugas penghubung mereka di militer Israel bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyerukan evakuasi seluruh penduduk Gaza di utara Wadi Gaza untuk direlokasi ke Gaza selatan dalam waktu 24 jam ke depan.



Menurut Dujarric, PBB menganggap tidak mungkin evakuasi seperti itu terjadi tanpa konsekuensi kemanusiaan yang buruk karena jumlah seluruh penduduk Gaza di wilayah tersebut adalah 1,1 juta orang atau hampir setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza.



"Kami mencatat pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kami sangat sedih atas banyaknya korban sipil yang diakibatkan oleh konflik Palestina-Israel dan sangat prihatin atas kemungkinan meluasnya konflik tersebut. China menentang tindakan yang merugikan warga sipil dan melanggar hukum internasional," tambah Wang Wenbin.



China disebutnya akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang erat dengan pihak-pihak terkait dan melakukan upaya aktif untuk mendorong turunnya eskalasi, meredakan krisis kemanusiaan dan mengajak pihak-pihak terkait ke meja perundingan perdamaian sesegera mungkin.



Selain itu, Wang Wenbin juga menyebut China siap menjadi "juru damai" untuk mendorong para pihak terkait melakukan negosiasi.



Selama beberapa hari terakhir, Utusan Khusus China untuk Urusan Timur Tengah Zhai Jun telah melakukan percakapan telepon dengan pejabat kementerian luar negeri negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina, Israel, Mesir dan Arab Saudi, untuk membicarakan ketegangan yang terjadi antara Palestina dan Israel saat ini.



"Utusan Khusus Zhai Jun menekankan selama panggilan telepon bahwa untuk mengakhiri siklus konflik antara Palestina dan Israel, kuncinya adalah kembali ke solusi dua negara sebagai dasar, memulihkan perundingan damai, mendirikan negara Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai antara Palestina dan Israel," jelas Wang Wenbin.



Komunitas internasional dinilai perlu mengambil tanggung jawab dan menciptakan kondisi untuk dimulainya kembali proses perdamaian.



"Prioritas utama adalah menjamin keselamatan warga sipil, membuka koridor bantuan dan menghindari krisis kemanusiaan yang parah di Gaza," kata Wang Wenbin.



Sejauh ini militer Israel belum mengeluarkan komentar resmi tentang peringatan evakuasi tersebut. Sebelumnya tank-tank Israel telah dikerahkan di dekat perbatasan Jalur Gaza.



Kepala kantor media pemerintah Hamas, Salama Marouf, mengatakan peringatan relokasi dan evakuasi itu adalah upaya Israel untuk menyiarkan dan menyebarkan propaganda palsu.



Israel juga sudah memutus jaringan listrik, air dan bahan bakar ke Gaza, yang menimbulkan "bahaya besar" dan berpotensi menyebabkan "bencana kesehatan dan lingkungan yang parah".

Ketidakadilan

Wang Wenbin mengutip Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan ketidakadilan yang dialami rakyat di Palestina menjadi sumber konflik antara Palestina-Israel saat ini.



"Direktur Wang Yi menekankan bahwa permasalahan Palestina adalah inti permasalahan Timur Tengah. Ia mengatakan inti permasalahannya adalah keadilan sudah terlalu lama tidak bisa dicapai oleh rakyat Palestina," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Jumat (13/10).



Pernyataan itu disampaikan Wang Yi yang juga menjabat sebagai anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) dan Direktur Kantor Komisi Pusat Urusan Luar Negeri saat berbicara dengan kepala penasihat Kepresidenan Brazil Celso Luiz Nunes Amorim melalui sambungan telepon soal konflik Palestina-Israel pada 12 Oktober 2023.



"Konflik yang terjadi saat ini kembali menunjukkan dengan cara yang sangat brutal bahwa solusi terhadap permasalahan Palestina terletak pada dimulainya kembali perundingan damai yang sejati sesegera mungkin dan mewujudkan hak-hak sah rakyat Palestina," ungkap Wang Wenbin.



Ia juga menyebut China mengusulkan pelaksanaan konferensi perdamaian internasional dengan otoritas yang lebih besar sesegera mungkin untuk menggalang konsensus internasional lebih luas dengan 'solusi dua negara' sebagai landasannya," tambah Wang Wenbin.



PBB disebutnya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memainkan perannya dalam permasalahan Palestina.



"China mendukung Dewan Keamanan PBB dalam mengadakan pertemuan darurat mengenai konflik Palestina-Israel. Pertemuan tersebut harus fokus pada masalah kemanusiaan, meminta adanya gencatan senjata, diakhirinya kekerasan dan perlindungan warga sipil, membentuk konsensus internasional yang mengikat dan mengambil tindakan nyata," ungkap Wang Wenbin.



Sedangkan kepala penasehat kepresidenan Brazil Amorim dalam pembicaraan tersebut mengatakan kunci penyelesaian konflik adalah melanjutkan perundingan damai.



"Brazil siap berkoordinasi erat dengan China untuk bekerja sama meredakan situasi," kata Wang Wenbin mengutip Amorim.



Dalam beberapa hari terakhir, Utusan Khusus Pemerintah China untuk Masalah Timur Tengah Zhai Jun telah melakukan percakapan telepon dengan pejabat kementerian luar negeri Mesir, Palestina, Israel dan Arab Saudi untuk mengkomunikasikan posisi China terhadap situasi saat ini dan secara aktif mempromosikan perdamaian.



"China akan terus bekerja sama dengan negara-negara kawasan dan komunitas internasional untuk mendorong gencatan senjata dan penghentian kekerasan, mencegah krisis kemanusiaan berskala besar, dan memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan penyelesaian permasalahan Palestina yang komprehensif, adil dan tahan lama," tambah Wang Wenbin.



Konflik antara Israel dan Palestina pecah setelah kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel dengan sedikitnya 5.000 roket hanya dalam waktu 20 menit pada 7 Oktober 2023 pagi waktu setempat.



Sebagai respon, Israel mendeklarasikan perang terhadap Hamas dan melakukan pembalasan dengan meluncurkan serangan udara ke Jalur Gaza. Ini merupakan deklarasi perang Israel pertama dalam 50 tahun terakhir, sejak Perang Yom Kippur pada 1973.



Angkatan Udara Israel (IAF) pada Kamis (12/10) mengatakan bahwa mereka telah menjatuhkan sekitar 6.000 bom yang menargetkan Hamas di Gaza atau hampir menyamai jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan dalam satu tahun.



Kementerian Kesehatan Palestina, berdasarkan data terakhir, menyebut jumlah korban tewas dari pihak Palestina menjadi 1.843 orang di Jalur Gaza sedangkan 44 orang tewas di Tepi Barat, sedangkan 7.138 orang terluka.



Menurut data yang dihimpung United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) setidaknya korban jiwa dari pihak Israel mencapai 1.200 orang dan korban luka 3.192 orang.



OCHA juga mencatat, total pengungsi saat berjumlah 338.934 orang, lebih dari dua pertiganya berlindung di pos pengungsian United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).