Jokowi Ingatkan AS Gangguan di Asia Tenggara Bisa Kacaukan Perekonomian Global

SINAR HARAPAN--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa segala gangguan yang terjadi di Asia Tenggara dapat mengacaukan ekonomi dan keamanan global.



Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi setelah mendampingi Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-AS di Jakarta, Rabu.



“Presiden juga menyampaikan bahwa stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama,” ucap Retno kepada wartawan di Jakarta, Rabu.



Pernyataan Jokowi itu muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, AS dan China, untuk berebut pengaruh di Indo-Pasifik. Perebutan pengaruh itu dikhawatirkan mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan.



Dalam pertemuan puncak itu, Presiden Indonesia sebagai koordinator ASEAN–AS juga menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-AS tidak hanya menguntungkan ASEAN, tetapi juga menguntungkan Amerika Serikat.



Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan bahwa semua mitra ASEAN harus mendukung sentralitas ASEAN dan menjauhkan persaingan yang tidak sehat, kata Retno.



Presiden juga menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN–AS perlu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan mengatasi perubahan iklim tanpa menghambat pembangunan negara-negara berkembang.



Sementara itu, AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris menyatakan bahwa Washington memiliki komitmen yang kuat terhadap Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dan mendukung sentralitas ASEAN.



Harris menyebut bahwa AS mendukung pembangunan di Asia Tenggara melalui investasi pada infrastruktur dan ekonomi digital, serta meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis iklim dan jaminan kesehatan di kawasan.

Saling percaya

Presiden Joko Widodo mengatakan hubungan antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China dapat menghasilkan kerja sama nyata jika ada rasa saling percaya satu sama lain.



"Kepercayaan dan kerja sama konkret inilah yang dapat menjadi kekuatan positif bagi stabilitas dan perdamaian kawasan," kata Jokowi saat membuka KTT ke-23 ASEAN-China di Jakarta, Rabu.



China menjadi mitra dialog ASEAN sejak 1996. Pada 2021, ASEAN dan China meningkatkan level hubungan keduanya ke tingkat kemitraan strategis komprehensif.



Jokowi mengatakan bahwa hubungan itu harus dimaknai dengan merealisasikan kerja sama konkret yang saling menguntungkan.



Pernyataan Jokowi itu disampaikan di tengah ketegangan yang meningkat antara China dan sejumlah negara anggota ASEAN terhadap Laut China Selatan.



China pada 28 Agustus merilis Peta Standar China Edisi 2023 yang dinilai banyak pihak menunjukkan klaim sepihak China atas perairan tersebut.



Malaysia, Vietnam, dan Filipina menolak peta baru China itu.



Indonesia, yang menjadi Ketua ASEAN 2023, berinisiatif mempercepat proses perundingan pedoman tata perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan yang disengketakan.



Pedoman percepatan itu telah diadopsi dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri China Wang Yi di Jakarta pada 13 Juli, dan rencananya akan disahkan oleh para pemimpin dalam KTT ASEAN-China.



Selain perundingan CoC, Indonesia akan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim praktis antara ASEAN dan China sebagai upaya meningkatkan rasa saling percaya serta menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, kata Kementerian Luar Negeri RI.