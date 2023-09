Jokowi Bakal Pimpin 25 Pertemuan di Tiga Hari KTT ASEAN 2023, Menlu Retno: 'Dua Belas di Antaranya KTT'

SINAR HARAPAN - MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan bahwa KTT ASEAN ini akan dihadiri oleh 22 negara, termasuk 11 negara anggota ASEAN dan 9 negara mitra.

Selain itu, ASEAN juga telah mengundang dua negara tambahan, yaitu Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepulauan Cook sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Menurutnya, alasan mengundang IORA dan PIF adalah karena salah satu fokus utama KTT ini adalah menciptakan perdamaian, stabilitas, kesejahteraan, dan inklusi di wilayah Indo-Pasifik.

Oleh karena itu, dalam KTT ini akan ada kerja sama antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA dan PIF.

Selain itu, Menlu Retno juga mengkonfirmasi kehadiran sejumlah organisasi internasional dalam KTT ini.

“Plus organisasi internasional yang menjadi mitra ASEAN yaitu PBB, Sekjen PBB akan hadir, plus akan hadir juga World Bank, IMF, kemudian World Economic Forum, tadi IORA, PIF. Jadi totalnya ada 22 negara plus 9 organisasi internasional,” tambahnya.

Menlu juga menyoroti perbedaan dengan KTT ASEAN sebelumnya di Labuan Bajo, di mana Presiden Joko Widodo akan memimpin 12 pertemuan dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN Ke-43 ini.

Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara yang hadir.

“Kali ini ada 12 KTT yang harus dipimpin oleh Bapak Presiden plus pertemuan bilateralnya itu so far, ini masih akan nambah terus, sudah 13 pertemuan bilateral," jelasnya lagi.

"Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam 3 hari Bapak Presiden harus memimpin 25 pertemuan, 12 di antaranya adalah KTT,” jelas Menlu Retno.

Sebelumnya Presiden Jookowi dengan tegas menyatakan bahwa persiapan untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 telah mencapai 99,9 persen.

Pernyataan tersebut diberikan setelah Presiden melakukan peninjauan di lokasi KTT ASEAN, yakni Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat 1 September 2023.