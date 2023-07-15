Upaya Pemulangan WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Luar Negeri berupaya memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami penahanan tanpa batas waktu di Depot Tahanan Imigrasi/Detensi Malaysia
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Editor: Banjar Chaeruddin
Sumber: Antara
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