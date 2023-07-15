Upaya Pemulangan WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia

Banjar Chaeruddin
- Sabtu, 15 Juli 2023 | 19:30 WIB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Luar Negeri berupaya memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami penahanan tanpa batas waktu di Depot Tahanan Imigrasi/Detensi Malaysia.
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Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Antara

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