Menuju Pemilu 2024 ramah disabilitas

Banjar Chaeruddin
- Senin, 10 Juli 2023 | 05:12 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 yang ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas sehingga dapat berpartisipasi dan menyalurkan suara.
 

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Antara

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