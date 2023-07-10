Menuju Pemilu 2024 ramah disabilitas

Komisi Pemilihan Umum (KPU
) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024
yang ramah
terhadap pemilih penyandang disabilitas
sehingga dapat berpartisipasi dan menyalurkan suara.
Editor: Banjar Chaeruddin
Sumber: Antara
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