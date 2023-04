Siang Ini Polri Berlakukan 'One Way' dari KM 414 Kalimalang sampai KM 70 Tol Cikampek Utama

SINAR HARAPAN - Korlantas Polri, Senin 24 April 2023 siang memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah untuk mengantisipasi lonjakan volume pemilir dari arah Timur menuju Barat yang dimulai dari KM 414 Kalimalang, Semarang sampai Km 70 Tol Cikampek Utama.



“One way dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah sampai dengan KM 70 GT Cikampek akan diberlakukan mulai dari pukul 14.00 pada Senin siang,” kata Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi.



Selain itu, kata Eddy, Korlantas Polri juga akan memberlakukan rekayasa contraflow dari KM 70 sampai dengan KM 47 Tol Jakarta Cikampek.

“Untuk waktu pelaksanaannya bersamaan, yakni pukul 14.00 WIB,” kata Eddy.



Untuk menghadapi arus milir (balik) ini dengan adanya one way dan contraflow, Eddy menjelaskan bagaimana arus lalu lintas bagi kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Timur seperti Purwakarta, Subang, Cirebon dan wilayah Jawa Tengah serta seterusnya.



Sementara ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai KM 66 dapat mengambil arah kiri menuju ruas tol Cipularang masuk ke gerbang tol Kalihurip Utama selanjutnya keluar Sadang (KM 76 Cipularang), kemudian melewati Purwakarta melalui jalan arteri.

Sedangkan untuk ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai KM 68 exit (keluar) di Dawuan (gerbang tol Kalihurip 1) selanjutnya lewat Purwakarta/Cikampek melalui arteri.



Dengan adanya penerapan rekayasa lalu lintas ini, Eddy atas nama Korlantas Polri menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan.



“Semoga perjalanannya aman, nyaman dan selamat sampai tempat tujuan," kata Eddy.***