Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Terima Penghargaan Best Institutional Leaders

SINAR HARAPAN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima penghargaan sebagai Best Institutional Leaders dalam Obsession Awards 2023 dari Obsession Media Group (OMG).



Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Burhanuddin yang telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang baik, humanis, dan modern.



“Keberhasilan kinerja Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terbukti dari beberapa hasil survei dan penghargaan,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis 9 Maret 2023.



Adapun survei yang ia maksud adalah Survei Indikator Politik Indonesia pada 27 November 2022 yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 77,4 persen.



Kemudian, jajak pendapat Lembaga Survei Poltracking Indonesia pada 8 Desember 2022 yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dibandingkan lainnya dengan persentase 60,6 persen.



Kejaksaan Agung juga memperoleh “Special Achievement Award” dari Internasional Association Prosecutors (IAP) atas kebijakan restorative justice (keadilan restoratif) di Indonesia, serta penghargaan atas efektivitas penerapan restorative justice sebagai salah satu yang terbaik di dunia dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).



Penghargaan Best Institutional Leaders diberikan kepada pemimpin lembaga/institusi yang telah memberikan kontribusi serta inspirasi besar bagi bangsa dan negara, baik melalui tindakan maupun pemikiran.



Acara Obsession Award 2023 dengan tema “Bersatu, Indonesia Bangkit dan Maju” ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dari kementerian, lembaga, dan korporasi yang menerima penghargaan (award) dari berbagai kategori.***