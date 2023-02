Kurs Rupiah Turun 30 Poin Pagi Ini

SINAR HARAPAN--Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi turun 30 poin atau 0,19 persen ke posisi Rp15.189 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.159 per dolar AS.

Namun kurs berpeluang menguat hari ini seiring penurunan nilai dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Pelaku pasar mencerna serangkaian data ekonomi yang baru dirilis, mundur dari tertinggi enam pekan saat data penjualan ritel AS yang lebih panas dari perkiraan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,03 persen menjadi 103,8780.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0687 dolar AS dari 1,0683 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2010 dolar AS dari 1,2023 dolar pada sesi sebelumnya.



Dolar AS dibeli 133,85 yen Jepang, lebih rendah dari 134,15 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9244 franc Swiss dari 0,9243 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3429 dolar Kanada dari 1,3399 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,4317 krona Swedia dari 10,4396 krona Swedia.



Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (16/2/2023) bahwa indeks harga produsen negara itu, ukuran inflasi dari sudut pandang industri dan bisnis, melonjak 0,7 persen pada Januari, kenaikan terbesar sejak Juni lalu dan jauh di atas konsensus 0,4 persen.



Sementara itu, laporan terpisah oleh Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 1.000 menjadi 194.000 untuk pekan yang berakhir 11 Februari. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan bahwa klaim baru akan berjumlah 200.000.