Mobil Esemka Muncul Kembali, Dipastikan Ikut Ramaikan Ajang Otomotif IIMS 2023.

SINAR HARAPAN - Lama tak terdengar beritanya, Mobil Esemka Indonesia (Esemka) kembali muncul dengan kabar akan ikut meramaikan ajang otomotif terbesar di Indonesia, International Indonesia Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta International (JIExpo), Kemayoran, Jakarta pada 16-26 Februari 2023.

Melalui postingan di akun instagram resmi @iims_id pada Selasa lalu (7 Februari 2023), dipastikan Mobil Esemka Indonesia ikut serta pada ajang IIMS tahun ini.

"Welcome, @esemkaindonesia will be one of our exhibitors at Hall A #IIMS2023!" tulis akun instagram resmi @iims_id.

Baca Juga: Kondisi Internal Memanas, Saham SM Entertainment (SME) Gagal Bertahan di 99.000 won

Keikutsertaan Esemka pada IIMS tahun ini merupakan langkah besar yang baru pertama kali dilakukan Esemka sejak kemunculan perdananya pada tahun 2019 silam.

Sebelumnya, mobil Esemka muncul sejak 2007 lalu, sebagai mobil yang dibanggakan Jokowi karena merupakan hasil proyek belajar Sekolah Menengah Kejuruan di Solo. Kemunculannya ketika itu pun banyak mengandung pro dan kontranya. Namun, akhirnya di tahun 2019, Esemka meresmikan pabriknya di Boyolali, Jawa Tengah.

Dipantau dari akun instagram resmi @esemkaindonesia, pada postingan terakhir di tahun 2021, Esemka hanya memproduksi dan memasarkan mobil pick up Bima dengan pilihan mesin 1.200 cc dan 1.300 cc. Esemka pun sempat memamerkan konsep mobil SUV Digdaya 1, namun tak kunjung direalisasikan.

Baca Juga: Dongkrak Produksi Minyak, PHR Reaktivasi 500 Sumur Minyak Nganggur di WK Rokan

Rencana keikutsertaan Esemka di IIMS 2023 pun ramai diperbincangkan di media sosial. Mayoritas bernada mengunjing dengan mengaitkan dengan kondisi politik.

Banyak warganet yang berkomentar di postingan Esemka pada instagram @iims_id, salah satunya yang ditulis @qvien dan @ocehansaid.

"Gua kata juga apa, ini brand merk exclusive Limited Edition super rare muncul 4-5 tahun sekali," demikian tulis akun @qvien pada Instagram penyeleggara IIMS 2023 pada kolom komentar.

Baca Juga: API Sebut IPO PGEO Bisa Tekan Tarif Listrik, Kok Bisa?

"Kan mau pilpres, pasti nongol lagi ini mobil," demikian tulis @ocehansaid juga di kolom komentar.

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, juga tak ketinggalan. Beliau menyoroti logo baru Esemka.