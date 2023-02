Harga CPO rebound, CPO Jambi ikut naik.

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di bursa Malaysia pada akhir perdagangan pekan ini, Jumat 3 Februari 2023 ditutup menguat 2,67 persen ke harga 3.851 ringgit per ton.

Mengikuti pergerakan tersebut harga CPO Jambi pada periode yang berakhir pada 9 Februari 2023 turut terkerek naik Rp51 menjadi Rp11.044 per kg, dari Rp10.993 pada periode sebelumnya.

Penguatan harga CPO pada akhir pekan ini merupakan rebound pada area support 3.721 ringgit per ton, setelah sebelumnya pada awal pekan ini tepatnya pada Senin 30 Januari hingga Kamis 2 Februari sempat anjlok 5,72 persen.

Meskipun menguat, harga CPO masih berada dibawah rerata 5 dan 20 hari yang masing-masing berada pada 3.851 ringgit dan 3.908 ringgit.

Perlu diketahui saat ini harga CPO masih berada dibawah area resistance terkuatnya pada 4.276 ringgit, dan resistance terdekat pada 3.991 ringgit.

Sementara itu, Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga CPO untuk periode 3-9 Februari 2023, menjadi Rp11.044 per kilogram, naik Rp51 dari sebelumnya Rp10.993 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp9 per kilogram dari Rp2.483 menjadi Rp2.492 per kilogram sedangkan inti sawit turun Rp40 per kilogram dari Rp5.432 jadi Rp5.932 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 4 Februari 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Secara rinci, harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.965 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp2.079 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.176 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.268 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.362 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.373 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.421 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.492 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.414 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.298 per kilogram.

Turunnya harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.