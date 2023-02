PT RNI (ID FOOD) Targetkan Pendapatan Rp17 Triliun di 2023

SINAR HARAPAN - Induk Holding BUMN Pangan PT RNI (Persero) atau ID FOOD menargetkan pendapatan Rp17 triliun pada tahun ini.

“Kami menargetkan pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp17 triliun dengan EBITDA Rp1 triliun,” ujar Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, dalam keterangannya yang dikutip Rabu 1 Februari 2023.

Frans mengatakan program kerja dan inisiatif strategis Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 mengacu kepada lima prioritas Kementerian BUMN dan 12 inisiatif strategi utama dengan tema fix the fundamentals and unlock the value, diantaranya ekspansi yang berkesinambungan, penciptaan nilai ekonomis dan pertahankan posisi keuangan yang berkesinambungan, transformasi keuangan.

Baca Juga: Berencana Perluas Pasar Kawasan Asia Pasifik, FUTR Bidik Rp153 Miliiar dari IPO

Kemudian kemitraan petani, peternak dan UMKM, transformasi model bisnis, integrasi dalam rantai pasok, sentralisasi fungsi pendukung holding, pengembangan ekosistem untuk peningkatan produksi pangan, otomatisasi proses bisnis, membangun fondasi Agriculture 4.0, membangun kemitraan lokal dan global, optimalisasi aset, pengembangan talenta milenial dan BOD-1.

“Beberapa perbaikan fundamental perusahaan diantaranya transformasi keuangan jangka panjang termasuk transformasi EBITDA, streamlining anak usaha, optimalisasi aset non bisnis inti dan non produktif,” kata Frans.

Potensi kinerja perseroan di operasional bisnis ID FOOD Group meliputi komoditas gula ditargetkan naik sekitar 13 persen dari tahun 2022 dengan target produksi Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 300.433 ton, yang dikelola ID FOOD Group diantaranya PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

Baca Juga: Genjot Kredit, ARTO dan BFIN Perkuat Kerja Sama Pembiayaan

Di komoditas perikanan yang dikelola anggota holding PT Perikanan Indonesia ditargetkan produksi 16.087 ton atau naik sekitar 24 persen dari tahun 2022 dan pengelolaan pabrik pakan ikan ditargetkan produksi sekitar 4.328 ton.

Di perbenihan, tahun 2023 ditargetkan produksi sebesar 19.033 ton benih atau naik 11 persen dari tahun 2022. Begitupun perberasan di tahun 2023 ditargetkan produksi sebesar 36.438 ton atau naik signifikan 177 persen dari tahun 2022, yang akan dikelola PT Sang Hyang Seri.

“Di sektor peternakan, ID FOOD Group menargetkan produksi ayam DOC sebanyak 19.173.927 ekor atau naik 22 persen dari program tahun 2022 yang akan dikelola angggota holding PT Berdikari,” ujar Frans.

Baca Juga: Jadi Mitra Utama BRIS, BSM Umat Resmi Bertransformasi Menjadi BSI Maslahat

Sementara itu, pada komoditas garam ditargetkan produksi 53,2 ton/ha garam atau naik sekitar 17 persen dari tahun 2022.***