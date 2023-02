Penuhi Kebutuhan Gaya Hidup Secara Digital, Aplikasi Livin' Sukses Didownload 20 Juta Kali

SINAR HARAPAN - Aplikasi Livin' dari Bank Mandiri (BMRI) sukses didowload 20 juta kali sepanjang tahun 2022 berkat fitur-fiturnya yang mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital.

“Dari 20 juta download, lebih dari 16 juta sudah menjadi pengguna aktif, sementara pengguna aktif harian mencapai lima juta,” kata Direktur Information Technology PT Bank Mandiri Tbk, Timothy Utama, dalam webinar Infobank “A New Competitive Landscape in The Banking and Financial Sector”, Rabu 25 Januari 2023.

Timothy juga mengemukakan bahwa pada 2022, Bank Mandiri telah meluncurkan dua fitur signifikan untuk aplikasi Livin’ by Mandiri yakni fitur investasi dan Livin’ Sukha yang mengintegrasikan ekosistem pemenuhan kebutuhan gaya hidup secara digital.

“Kami meluncurkan Livin’ Investment atau tomboh investasi untuk mendukung pertumbuhan investasi di mutual fund. Yang terjadi di Livin’, bukan hanya kami menawarkan mutual funds, tapi kami juga mendemokratisasi investasi,” jelasnya.

Melalui Livin’ Investment, nasabah dapat berinvestasi mulai dari Rp100 ribu saja.

Sementara itu, Livin’ Sukha dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah terkait gaya hidup karena membentuk ekosistem gaya hidup yang dikerjasamakan dengan 2.500 pelaku usaha di bidang gaya hidup.

Livin’ Sukha diharapkan dapat membuat Livin’ menjadi satu platform yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah.

“Kalau kita lihat, setiap orang rata-rata memiliki 15 aplikasi untuk memenuhi gaya hidup mereka. Dengan Livin’ Sukha, kita ingin aplikasi Livin’ Sukha menjawab berbagai kebutuhan nasabah sehingga nasabah hanya perlu memiliki 3 aplikasi,” terangnya.

Bank Mandiri juga akan terus mengembangkan layanan digital ke depan termasuk terkait dengan manajemen risiko.

“Kami harus terus bisa berkembang, berlanjut dengan visi misi yang sangat jelas, ditunjang penguatan kapabilitas, reliabilitas, ketersediaan, keamanan, dan scalibility. Salah satu yang sangat penting adalah harus punya risk protection yang baik,” ujarnya.***