Pasokan Minyak Mentah Menurun, Harga WTI Mampu Tembus Resistance 84,16 Dolar AS Per Barrel?

SINAR HARAPAN - Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) kontrak Oktober 2023, Menguat 0,11 persen ke harga US$81,72 pagi ini Kamis 31 Agustus 2023.

Asal tahu saja, sejak rebound pada area support US$77,59 pada 24 Agustus 2023, harga WTI memang terus menerus menanjak.

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir harga WTI telah menguat 4,09 persen dan melompat 6,58 persen dalam 6 bulan.

Baca Juga: PepsiCo Gelontorkan Investasi 200 Juta Dolar untuk Bangunan Pabrik Makanan Ringan di Cikarang

Performa positif itu pun membuat rerata harga 5 dan 20 hari pada WTI pada pagi ini hampir mengonfirmasi tren bullish, adapun posisi kedua indikator tersebut saat ini berada pada US$80,89 dan US$80,94 atau hanya selisih 0,05 poin.

Saat ini harga WTI masih harus menghadapi area resistance US$84,16 yang secara historis belum pernah disentuh kembali sejak 10 Agustus 2023.

Dengan begitu, untuk menembus level tersebut dibutuhkan penguatan lanjutan sebear US$2,44 dari harga saat ini.

Baca Juga: OJK: Bank perlu awasi rekening nasabah untuk cegah judi online

Hal itu bukanlah tidak mungkin, saat ini harga WTI masih dapat terdorong oleh katalis positif yang datang dari rilis data Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu 30 Agustus waktu setempat.

Dalam laporannya EIA mengungkapkan bahwa input kilang minyak mentah AS mencapai rata-rata 16,6 juta barel per hari selama pekan yang berakhir 25 Agustus atau 173.000 barel per hari lebih rendah dari rata-rata minggu sebelumnya.

Adapun pada periode tersebut kilang minyak beroperasi pada 93,3 persen dari kapasitas operasionalnya.

Baca Juga: Insentif Motor Listrik Diperluas, Harga Saham SLIS Melesat

Masih berdasarkan laporan yang sama, produksi bensin meningkat, sedangkan produksi bahan bakar sulingan turun, rata-rata masing-masing 10 juta barel per hari dan 5,0 juta barel per hari.

Persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk yang ada di Cadangan Minyak Strategis, turun 10,6 juta barel dari minggu sebelumnya menjadi 422,9 juta barel, dan sekitar 3,0 persen di bawah rata-rata lima tahun pada tahun ini.

Total persediaan bensin turun 0,2 juta barel dari minggu sebelumnya dan sekitar 5,0 persen di bawah rata-rata lima tahun pada tahun ini.