Rupiah Menguat Seiring Penguatan Nilai Tukar Regional Terhadap Dolar AS dan Indeks Saham Asia Bergerak Naik

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 29 Agustus 2023 pagi menguat 0,10 persen atau 16 poin menjadi Rp15.276 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.292 per dolar AS.

Mengutp analisis dari ANTARA, Selasa 29 Agustus 2023, Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, menyatakan penguatan rupiah diiringi indeks saham Asia yang bergerak naik dan nilai tukar regional menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Sentimen pagi ini mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini. Indeks saham Asia terlihat bergerak naik dan nilai tukar regional menguat terhadap dolar AS di pagi ini. Sebelumnya, indeks saham AS dan Eropa ditutup menguat,” ujar Ariston.

Lebih lanjut, pelaku pasar disebut sedang optimis dengan aset berisiko hari ini. Yield obligasi pemerintah AS yang sedang menurun juga memicu pelaku pasar untuk mengambil posisi di luar dollar AS.

“Pernyataan Powell (Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell) soal ekonomi AS yang bertumbuh mungkin memicu pelaku pasar masuk ke aset berisiko,” kata Ariston.

Di sisi lain, pasar masih mewaspadai pelambatan ekonomi yang sedang terjadi di China.

Pelambatan ekonomi China terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berkontraksi, penurunan ekspor dan impor, dan terjadi deflasi yang berarti permintaan (demand) menurun.

Selain itu, pasar turut mewaspadai perubahan kebijakan suku bunga tinggi AS yang berkaitan erat dengan data ekonomi AS terbaru.

The Fed dinyatakan masih membuka peluang suku bunga AS naik dengan pertimbangan dari data-data terbaru AS, seperti data inflasi dan data tenaga kerja.

“Potensi penguatan (rupiah) ke arah Rp15.230-15.250, dengan resisten di kisaran Rp15.330,” ungkapnya.***