Menteri Energi ASEAN Sepakati 12 Kerja Sama Sektor Energi Bersih

SINAR HARAPAN - Menteri Energi ASEAN menyepakati 12 kerja sama sektor energi bersih untuk memperkuat kemitraan guna mendorong interkonektivitas, keberlanjutan, dan inovasi di kawasan Asia Tenggara.

“Kami buka kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi memperluas interkonektivitas energi di kawasan ASEAN,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-41 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 25 Agustus 2023.

Kerja sama tersebut dilaksanakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) yang berkolaborasi dengan beragam mitra mulai kalangan pemerintah, korporasi hingga akademisi untuk berkontribusi keahlian dan sumber daya mendukung ketahanan energi di ASEAN.

Sebanyak 12 kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan sektor energi bersih di sela AMEM ke-41 dan Forum Bisnis Energi ASEAN (AEBF) yakni:

1 . Interkoneksi Indonesia-Malaysia

Studi Rencana Induk Interkoneksi ASEAN (AIMS) III mengidentifikasi 18 potensi interkoneksi lintas batas dengan kapasitas kumulatif mencapai 33 gigawatt pada 2040 di kawasan itu.

Untuk itu, akan dilakukan studi kelayakan di dua lokasi yakni di Sumatera-Semenanjung Malaysia dan Kalimantan-Sabah, Malaysia dengan kolaborasi antara ACE, PLN, Tenaga Nasional Berhad, dan Sabah Electricity.

Rencananya, Sumatera-Semenanjung Malaysia akan menjadi interkoneksi lintas batas bawah laut pertama di kawasan tersebut.

2. UNOPS and GIZ

ACE menjalin kemitraan United Nations Office for Project Services (UNOPS), dan Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), sebuah proyek yang dilaksanakan bersama oleh konsorsium delapan entitas yang dipimpin Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk mengimplementasikan program jaringan pembangkit listrik (APG) dan percepatan integrasi energi terbarukan di ASEAN

3. ASEAN-China Clean Energy Cooperation Centre (ACCECC)

ACE dan ACCECC Affairs Managing Agency (AMA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi energi bersih antara ASEAN dan China di antaranya penelitian bersama, berbagi pengetahuan, dan inisiatif kerja sama di sektor energi yang telah terjalin sejak 2017.