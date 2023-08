Bagi Dividen 97 Persen Laba Bersih, Saham GEMS Layak Diserok?

SINAR HARAPAN - Harga saham emiten pertambangan batu bara, Golden Energy Mines (GEMS) menguat 2,65 persen ke harga Rp7.750 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis 24 Agustus 2023 pukul 11.19 WIB.

Penguatan yang terjadi saat ini melanjutkan penguatan pada hari sebelumnya Rabu 23 Agustus 2023, yang mana harga saham GEMS ditutup menguat 13,53 persen ke harga Rp7.550.

Dengan demikian kurang dari 3 sesi perdangan atau sejak sesi penuh perdagangan kemarin hingga saat ini, harga saham GEMS telah mengakumulasikan penguatan sebesar 16,26 persen.

Rencana perseroan yang akan membagikan dividen interim dengan nilai fantastis, yakni sebesar 97,45 persen dari laba GEMS di semester pertama 2023 telah menjadi katalis positif yang mampu mengerek naik saham GEMS kali ini.

Seperti diketahui, Manajemen GEMS akan melakukan pembayaran dividen saham dengan total dana US$325 juta atau total Rp4,98 triliun.

"Dividen ini sama dengan US$0,005525 per saham atau Rp846,93 per saham dengan kurs tengah Bank Indonesia (BE) di Rp15.329/US$ pada 22 Agustus 2023," ungkap Sudin SH, Sekretaris Perusahaan GEMS sebagaimana tertulis pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun pada semester pertama 2023 ini, GEMS laba bersih US$333,48 juta, menurun 0,72% dari realisasi laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$335,921 Juta.

Penurunan laba bersih di paruh pertama tahun ini tergerus oleh beberapa pos beban yang juga mencatatkan kenaikan, seperti beban pokok penjualan yang naik 12,21 persen menjadi US$804,28 juta dari sebelumnya US$716,69 juta.

Beban penjualan naik 13,13 persen menjadi US$139,33 juta dari sebelumnya US$123,15 juta. Beban umum dan administrasi naik 50,9 persen menjadi US$68,16 juta dari sebelumnya US$45,14 juta.

Meski begitu pendapatan perseroan pada periode tersebut juga terpantau naik signifikan, GEMS membukukan pendapatan senilai US$1,44 miliar, naik 8,17 persen dari pendapatan semester pertama tahun 2022 yang hanya sebesar US$1,33 miliar.

Adapun pembagian Dividen Interim GEMS dijadwalkan pada:

Cum date di pasar reguler dan pasar negosiasi: 31 Agustus 2023

Ex date di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 September 2023

Cum date di pasar tunai: 4 September 2023

Ex date di pasar tunai: 5 September 2023

Recording date: 4 September 2023

Payment date: 12 September 2023.***