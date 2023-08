Berupaya Lindungi Petani, NFA Ajak Stakeholder Terapkan Harga Gula Konsumsi Terbaru

SINAR HARAPAN - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) baik BUMN maupun swasta menerapkan harga acuan pembelian dan penjualan (HAP) gula konsumsi terbaru sebagai salah satu upaya melindungi petani.

"Kami berharap HAP gula terutama di tingkat produsen sebesar Rp12.500 per kg ini dapat segera diwujudkan oleh semua pihak agar petani tebu termotivasi untuk terus bertani dan mengingatkan produktivitasnya, serta menjaga keseimbangan harga gula dari hulu sampai hilir," katanya di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Arief menegaskan bahwa penyesuaian HAP gula konsumsi telah berdasarkan kondisi keekonomian yang ada dan mengintisarikan masukan dari berbagai stakeholder pergulaan.

Baca Juga: Bijak Gunakan Paylater, Hati-Hati Bisa Pengaruhi Skor BI Checking Anda, Simak Cara Cek BI Checking Via Online

Harga Rp12.500 per kilogram disebutnya tidak hadir begitu saja karena di hilir sudah disesuaikan dengan harga di tingkat konsumen.

"Presiden Joko Widodo selalu meminta harga pangan di tingkat produsen senantiasa baik, lalu harga di pedagang wajar sampai di tingkat konsumen juga wajar. Tentunya, apabila petani kita menerima harga yang bagus, dapat meningkatkan pula indeks nilai tukar petani," ujarnya.

Berdasarkan data panel harga pangan yang dikelola NFA, per 20 Agustus 2023 harga gula konsumsi rata-rata nasional di tingkat konsumen menyentuh angka Rp14.803 per kg dan rata-rata di Pulau Jawa Rp13.954 per kg.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Mantap, Begini Nasib Saham Toto Sugiri DCII

Sedangkan, penyesuaian harga dalam Perbadan 17 Tahun 2023 telah menetapkan HAP gula konsumsi terbaru pada Rp12.500 per kg di tingkat produsen dan HAP di tingkat konsumen Rp14.500 per kg serta Rp 15.500 per kg khusus Indonesia timur dan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).

"Tentunya, kami sangat berharap baik BUMN maupun swasta tidak membeli gula dari petani di bawah HAP tersebut. Komitmen kita hari ini pun akan turut didukung Satuan Tugas Pangan Polri," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, pemangku pergulaan yang terdiri atas BUMN dan kalangan swasta menyatakan komitmennya mendukung implementasi HAP gula konsumsi pada Rp12.500 per kg di tingkat produsen.

Baca Juga: Balik Arah, Harga Saham INPS Batal Tembus Resistance

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengungkapkan dengan adanya HAP ini dapat mempertahankan daya tarik pertanian tebu nasional.

"Adanya HAP gula konsumsi di tingkat produsen seperti ini dapat tetap membuat petani tebu tertarik menanam tebu. ID FOOD siap dan berkomitmen 100 persen untuk menerapkan HAP tersebut," tuturnya.***