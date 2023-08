Harga Emas Dunia Jatuh, Harga Emas Antam Ikut Turun Rp3.000 Per Gram Hari Ini

SINAR HARAPAN - Harga emas jatuh lagi pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), jelang rilis risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk Juli, menetap lebih rendah selama delapan sesi berturut-turut dan mencatat penurunan beruntun terburuk dalam lebih dari 6 tahun.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terpangkas 6,90 dolar AS atau 0,36 persen menjadi ditutup pada 1.928,30 dolar AS per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di 1.938,20 dolar AS dan terendah di 1.925,70 dolar AS.

Emas berjangka merosot 8,80 dolar AS atau 0,45 persen menjadi 1.935,20 dolar AS pada Selasa (15/8/2023), setelah tergelincir 2,60 dolar AS atau 0,13 persen menjadi 1.944,00 dolar AS pada Senin (14/8/2023), dan jatuh 2,30 dolar AS atau 0,12 persen menjadi 1.946,60 dolar AS pada Jumat (11/8/2023).

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, risalah pertemuan FOMC dirilis, menunjukkan sebagian besar pejabat Fed terus khawatir tentang "risiko kenaikan inflasi yang signifikan."

Mengikuti jatuhnya harga emas dunia, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari logammulia.com, Kamis 17 Agustus 2023 pagi turun Rp3.000 menjadi Rp1.060.000 per gram.

Sebelumnya, pada Rabu (16/8/2023), harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.063.000 per gram.

Seiring penurunan tersebut, harga jual kembali (buyback) emas batangan Antam hari ini pun turun Rp3.000 menjadi Rp939.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Rabu (16/8) senilai Rp942.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di logammulia.com pada Kamis 17 Agustus 2023.

- Harga emas 0,5 gram: Rp580.000

- Harga emas 1 gram: Rp1.060.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.060.000

- Harga emas 3 gram: Rp3.065.000

- Harga emas 5 gram: Rp5.075.000

- Harga emas 10 gram: Rp10.095.000

- Harga emas 25 gram: Rp25.112.000

- Harga emas 50 gram: Rp50.145.000

- Harga emas 100 gram: Rp100.212.000

- Harga emas 250 gram: Rp250.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp500.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.000.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.***